De Zerbi scippa la Juventus: colpo dalla capitale

Giungono aggiornamenti in merito ad un affare pronto a scaldare un gennaio particolarmente freddo. Protagoniste la Juve e i Marsiglia di De Zerbi

Le prossime settimane saranno a dir poco fondamentali per le varie dirigenze calcistiche sparse per il Vecchio Continente, le quali saranno costrette a valutare con cura e precisione le carenze dei propri organici e gli errori commessi nel corso dell’estate, così da giungere al primo gennaio con le idee chiare in merito alle operazioni da compiere sia in entrata che in uscita.

In tal senso la Serie A potrebbe regalare nuove gustose sorprese, a causa delle numerose rivoluzioni avvenute nel corso dell’estate, che dovranno necessariamente subire qualche comprensibile aggiustamento nel corso dell’inverno.

Tra le svariate società ribaltate da capo a piedi durante l’estate spiccano senza dubbio Juventus e Roma, entrambe costrette a rivolgersi con una certa urgenza al mercato di gennaio per sopperire ad alcune lacune manifestatosi in queste prime 14 giornate di Serie A.

La Vecchia Signora di Motta, difatti, dovrà di certo considerare prioritaria la ricerca di un vice Vlahovic e di un degno sostituto di Gleison Bremer. In merito a quest’ultimo sono emerse delle novità di rilievo.

Il Marsiglia di De Zerbi punta Badiashile

Dal momento in cui Bremer ha abbandonato il rettangolo verde a causa della rottura del legamento, la fase difensiva di mister Motta ha platealmente manifestato un peggioramento del suo stato di salute, il che costringerà Cristiano Giuntoli a rimboccarsi le maniche in vista di gennaio.

Uno dei profili segnati sul taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli risponde al nome di Benoit Badiashile, attuale difensore centrale del Chelsea, le cui qualità stanno trovano più di un ostacolo nella loro espressione più completa.

I Blues di Cole Palmer, difatti, sono piuttosto coperti nel ruolo del classe 2001, il che potrebbe causare una partenza prematura. Come da tradizione per l’attuale gestione dei londinesi, il francese gode di un contratto sostanzialmente a tempo indeterminato (scadenza nel 2030), ma pare che la società sia aperta persino ad un trasferimento definitivo.

L’interesse della Juve, tuttavia, secondo quanto appreso da Coughtoffside, non ha impedito al Marsiglia di De Zerbi di tentare un affondo per il gigante francese, il quale ha manifestato, oltre a quelle difensive, delle doti tecniche insospettabili, che potrebbero giovare non poco alla costruzione dal basso tanto cara all’ex allenatore del Brighton.