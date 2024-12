Nuovo infortunio prima della Roma: sostituzione immediata

Infortunio e sostituzione immediata: nuova tegola prima della sfida con la Roma. Gli ultimi aggiornamenti da Milano.

La Roma sta attraversando un periodo delicato, segnato da risultati altalenanti e da una posizione in classifica che non rispecchia le aspettative di inizio stagione. La recente sconfitta interna per 0-2 contro l’Atalanta ha evidenziato le difficoltà della squadra nel competere ai massimi livelli.

Nonostante il risultato negativo, il tecnico Claudio Ranieri ha mostrato ottimismo nel post-partita, affermando: “Siamo sulla strada giusta”. Ha sottolineato, poi, l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di continuare a lavorare sodo per invertire la rotta. Nella conferenza stampa successiva, nella giornata di ieri, Ranieri ha ribadito la necessità di reagire alle avversità, dichiarando: “I ragazzi non devono arrendersi. Se continueranno a seguirmi, usciremo da questo momento”.

Nuova tegola Parma: sostituzione immediata per Balogh contro l’Inter

Ha inoltre evidenziato l’importanza del mese di dicembre come banco di prova per la squadra: “Dicembre ci dirà chi siamo”. A tal proposito, va ricordato come il calendario dei giallorossi per dicembre sia fitto di impegni cruciali. Domani Koné e colleghi ospiteranno il Lecce allo Stadio Olimpico, una partita da vincere per risollevare il morale e la classifica.

Successivamente, il 15 dicembre, ci sarà il Como in trasferta, una sfida insidiosa contro una squadra in cerca di punti salvezza. Il 22 dicembre, sempre all’Olimpico, sarà la volta del Parma, un match che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni stagionali della Roma. Proprio in vista della partita contro il Parma, è emersa un’altra notizia significativa, dopo quella delle ultime settimane relativa all’infortunio al tendine di Achille da parte dell’attaccante Gabriel Charpentier.

Questo infortunio rappresenta una perdita importante per la formazione emiliana, che dovrà rivedere le proprie strategie offensive. A ciò va aggiunto quanto accaduto in questi minuti di Inter-Parma. Il difensore Botond Balogh è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Le condizioni del giocatore sono ancora da valutare, ma la sua eventuale assenza potrebbe complicare ulteriormente i piani del Parma in vista dei prossimi impegni. La richiesta immediata di cambio, al dodicesimo minuto di gioco, potrebbe essere già un’indicazione.