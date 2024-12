Penalizzazione e mercato bloccato: Juventus a mani vuote

Penalizzazione e mercato bloccato dopo il debito di 55 milioni di euro. In questo modo la Juventus resta a mani vuote. Ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha assistito a un’intensificazione dei controlli sui parametri finanziari dei club, con l’obiettivo di garantire una gestione economica sostenibile e trasparente. Questa maggiore attenzione ha portato a sanzioni significative per diverse società, tra cui penalizzazioni in classifica e restrizioni sul mercato dei trasferimenti.

Un caso emblematico è quello della Juventus, che nel maggio 2023 è stata penalizzata di 10 punti in Serie A per violazioni legate a operazioni di trasferimento e plusvalenze. Questa sanzione ha avuto un impatto diretto sulla posizione in classifica del club, escludendolo dalle competizioni europee per la stagione successiva.

Anche in Premier League si sono verificati episodi simili. L’Everton, ad esempio, è stato penalizzato di 10 punti per irregolarità finanziarie, scendendo così nelle posizioni di bassa classifica. Queste misure riflettono la determinazione delle autorità calcistiche nel promuovere l’integrità finanziaria e la parità competitiva. L’obiettivo è prevenire che club con risorse economiche superiori ottengano vantaggi sleali, assicurando che tutti rispettino le stesse regole.

Penalizzazione e mercato bloccato al PSG per il caso Mbappé: può risentirne anche la Juventus

Un altro tema molto caldo e attuale, poi, riguarda in quest’ottica anche quanto sta avvenendo in casa PSG. Stando a quanto si legge su AS, infatti, sulla questione parigina ci sono aggiornamenti tutt’altro che snobbabili. Il Paris Saint-Germain potrebbe essere sanzionato dalla Commissione di Disciplina della Ligue de Football Professionnel (LFP) l’11 dicembre prossimo. In questa data, i rappresentanti legali del club parigino dovranno affrontare un confronto diretto con gli avvocati di Kylian Mbappé, nell’ambito del contenzioso legato ai 55 milioni di euro.

Sebbene la commissione non abbia la competenza per ordinare il pagamento di queste somme, potrebbe infliggere sanzioni come il blocco del mercato trasferimenti, una penalizzazione di punti o una multa, nel caso in cui desse ragione all’attaccante ora in forza al Real Madrid. Questa settimana, Mbappé ha deciso di sottoporre il caso alla Commissione di Disciplina della LFP, dopo che la Federazione Francese di Calcio (FFF) aveva rifiutato di esaminare un ricorso presentato dal PSG per evitare di corrispondere la cifra reclamata. L’udienza del caso è fissata per il prossimo 11 dicembre.

Oltre a quello della penalizzazione, il rischio per il PSG è anche quello di un blocco alla finestra di calciomercato. In questo modo, la stessa Juventus, che l’undici dicembre sarà impegnata nella sfida di Champions League al Manchester City, potrebbe essere a suo modo coinvolta. Un eventuale blocco del mercato del PSG, infatti, porterebbe i parigini ad evitare movimenti in uscita, non potendo eventualmente poi intervenire con nuovi approdi.

Da ricordare che nelle ultime settimane, tra i vari, ai bianconeri erano stati accostati anche alcuni nomi ai margini del progetto di Luis Enrique quali Goncalo Ramos e Skriniar.