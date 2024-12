Ranieri e il rispetto per gli arbitri: l’AIA designa un “nemico” di Mou

Il rispetto di Ranieri per gli arbitri sembra non pagare e l’AIA spedisce all’Olimpico uno dei grandi nemici del periodo di Mourinho

Per la sfida delicatissima contro il Lecce l’Associazione degli arbitri ha inviato a Roma un nome che in passato ha mandato su tutte le furie lo Special One. Il portoghese lo definì addirittura il “peggior arbitro”, attirandosi una squalifica.

Sarà Daniele Chiffi l’arbitro della sfida Roma-Lecce in programma sabato sera, alle 20:45, allo Stadio Olimpico. Un nome particolare che fa venire alla mente l’ultimo precedente per lui con i giallorossi, che risale al periodo in cui José Mourinho sedeva sulla panchina capitolina. Un Monza-Roma, terminato 1-1, nella stagione 2022/2023, in cui il portoghese lo definì il “peggior arbitro del campionato”. La dichiarazione arrivò nel post partita al termine di una serie di errori particolarmente gravi, che costarono alla Roma un paio di punti e allo Special One la possibilità di riportare la squadra nella zona Champions.

Al di là di quello spiacevole episodio, sono 9 le sue designazioni in Serie A con la Roma complessivamente, per un bilancio positivo di 4 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio.

Chiffi per Roma-Lecce: “il peggior arbitro del campionato” secondo Mourinho

Se consideriamo invece solo i precedenti allo Stadio Olimpico, Chiffi ha arbitrato 5 volte la Roma, con ben 4 vittorie e una sola sconfitta (Roma-Atalanta 0-1 del 2022/2023, sempre con Mourinho in panchina). In totale ha tirato fuori 20 cartellini gialli nei confronti dei giocatori giallorossi, con 3 espulsioni (una ai danni di Celik proprio in quel Monza-Roma e addirittura 2 in Milan-Roma 3-1 dell’anno precedente, Karsdorp e Mancini). Proprio in quel match ci furono due rigori assegnati ai rossoneri, uno per millimetrico fallo di mano di Abraham e un secondo neutralizzato da Rui Patricio a Ibrahimovic. Inoltre non fu ravvisato l’intervento di Tonali su Zaniolo, forse il più netto dei tre.

Se andiamo invece a considerare i precedenti con il Lecce, complessivamente parliamo di 12 incroci con 3 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi. Addirittura 22 i cartellini gialli per i salentini, ma mai un’espulsione. Sono 2 i rigori a favore e 1 contro ravvisati da Chiffi con i giallorossi di Puglia.

Nella postazione VAR per Roma-Lecce ci sarà Davide Ghersini. Positivi, fin qui, i precedenti con la Roma che parlano di 2 vittorie (Roma-Bologna 1-0 del 2017/2018 e Roma-Sassuolo 3-1 del 2018/2019) e una sconfitta (Udinese-Roma 4-0 del 2022/2023).