Ranieri sdoppia la Roma: ecco il vice Dovbyk

Roma sdoppiata, fa tutto Claudio Ranieri: ecco la decisione sul vice Dovbyk. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando un periodo complesso, segnato da risultati deludenti e da un cambio alla guida tecnica. Dopo l’esonero di Ivan Juric, la società ha affidato la panchina a Claudio Ranieri, accolto da un vero e proprio tour de force, superato non indenne ma certamente con grande dignità e dedizione.

La squadra ha rimediato inizialmente una sconfitta per 1-0 contro il Napoli, con gol dell’ex Romelu Lukaku, prima di trovare un coraggioso quanto meritato pareggio a Londra con il Tottenham, il cui sapore dolce è stato ben presto rimpiazzato dal rammarico per la sconfitta beffarda quanto episodica contro l’Atalanta. Il difficile trittico si è concluso lunedì, con tanto di esultanza sguaiata e fuori luogo di Nicolò Zaniolo.

Ora, ad aspettare la Roma, è un corpo di impegni che deve portare i giallorossi a soffermarsi sul primo grande obiettivo di questa parentesi stagionale: allontanarsi dalla complicata regione di fondo della classifica. Proprio in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato alle 20:45, Ranieri ha sottolineato l’importanza cruciale dell’incontro. Il tecnico ha lasciato intendere come il mese di dicembre sarà in grado di indicare di che pasta sia effettivamente fatta la squadra.

Roma-Lecce, da Shomurodov a Dybala: la scelta di Ranieri sull’alternativa di Dovbyk

Oltre agli incroci con Braga e Sampdoria in Europa League e Coppa Itala, infatti, la Roma dovrà vedersela in campionato con Lecce, Como e Parma. L’incrocio con i ringalluzziti giallorossi di Giampaolo è in programma domani, sabato 7 dicembre, allo Stadio Olimpico. Una catalisi ad un periodo tutt’altro che snobbabile o semplice ma, anzi, per ammissione dello stesso Ranieri, potenzialmente più complicato anche di quello appena superato.

Il Lecce, dal canto suo, si presenta come un avversario ostico, che ha ritrovato solidità difensiva nelle ultime uscite e che cercherà di approfittare delle incertezze della Roma, a pochi giorni di distanza dal pareggio trovato in extremis con la Juventus, non un avversario qualunque.

Intanto, la conferenza stampa di ieri ha fornito in casa Roma alcuni spunti non poco interessanti. Tra questi, va ricordato l’annuncio di Ranieri sulle condizioni di Dovbyk, ancora in dubbio per sabato a causa di una sindrome influenzale. In attesa che sia il calciomercato invernale a poter aiutare la Roma anche in questo reparto, assicurando all’ucraino un’alternativa più valida di Shomurodov, c’è curiosità circa le possibili soluzioni ponderate dal tecnico.

Non scontata, infatti, la presenza dal primo minuto dello stesso uzbeko. Al suo posto, infatti, uno tra Dybala o El-Shaarawy potrebbe operare da falso nove, garantendo in questo modo la titolarità a Saelemaekers, da poco rientrato dall’infortunio rimediato a Genova e scalpitante per aiutare finalmente con continuità la Roma con la sua qualità e il suo ecclettismo.