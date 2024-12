Roma, Friedkin ha cambiato idea: è già in città

Emergono novità di rilievo in merito alle prossime mosse di Dan Friedkin all’interno dell’ambiente giallorosso.

Per spiegare la clamorosa debacle giunta dopo un investimento sul mercato di oltre cento milioni di euro, la gran parte della tifoseria giallorossa ha individuato il colpevole in una e una sola figura in particolare: Dan Friedkin.

A prescindere dalle interpretazioni più viscerali del tifo, è indubbio che la distanza sia geografica che ideologica che è intercorsa negli scorsi mesi tra il presidente giallorosso e la sponda romanista della città eterna abbia certamente influito sul rendimento della squadra e sulle controverse decisioni compiute in merito alla panchina giallorossa.

Ora i proprietari statunitensi hanno virato nuovamente su una figura del passato giallorosso in grado di calmierare le contestazioni, proprio come avvenuto al tempo con Daniele De Rossi.

Stavolta, tuttavia, è già accertato che Ranieri non si tratterrà sulla panchina oltre giugno, quando salirà in dirigenza per fungere da tramite tra la proprietà statunitense e Trigoria. Intanto sono giunte delle indiscrezioni piuttosto scioccanti in merito ai prossimi movimenti di Dan Friedkin.

Dan Friedkin assisterà a Roma-Lecce

Dopo aver architettato a distanza il terremoto artificiale avvenuto al centro sportivo Fulvio Bernardini – e dunque aver attirato il livore della tifoseria, sentitasi abbandonata da un presidente sempre più assente -, Dan Friedkin è giunto a Roma nelle scorse ore, il che gli permetterà di assistere al delicato match dell’Olimpico tra Roma e Lecce, programmato per sabato sera alle 20:45.

La notizie è stata riportata da Il Romanista, che ha così aggiornato il popolo giallorosso in merito ai misteriosi movimenti del proprio presidente. È facile immaginare – e difatti lo ha confermato lo stesso Ranieri nel corso della sua prima conferenza stampa – che il magnate statunitense si aspettasse ben altri risultati dopo le decine di milioni di euro investite in un calciomercato altisonante.

I soldi tuttavia non sembrano mancare al gruppo Friedkin, che ora, oltre a finanziare un calciomercato riparatore per la Roma, sta proseguendo nel percorso di acquisizione dell’Everton.