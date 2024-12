Allegri alla Roma, Ranieri ha deciso: la chiamata da Londra

Emergono novità di rilievo in merito al futuro prossimo di Massimiliano Allegri, sul quale si stanno sprecando le speculazioni

Nel corso delle ultime settimane in molti hanno creduto che la prossima destinazione di Massimiliano Allegri sarebbe stata la sponda giallorossa della città eterna, che fino ad una manciata di giorni fa era letteralmente invasa da un massiccio sentimento di pessimismo, calmierato in parte dall’approdo di Claudio Ranieri.

La figura di Massimiliano Allegri, nonostante in questo momento ci sia Ranieri sulla panchina giallorossa, sembrerebbe ancora aleggiare intorno all’ambiente Roma, anche e soprattutto per via della rinomata soluzione contrattuale di Claudio Ranieri, il quale guiderà la Roma soltanto fino a giugno, per poi salire in dirigenza e fungere da interprete e intermediario delle volontà del popolo romanista.

Allegri è senza dubbio alcuno uno dei temi più divisivi del panorama calcistico italiano, spaccata da anni in due fazioni ben divise: da una parte chi continua ad elogiare le abilità gestionali del tecnico toscano, esaltandone i trofei vinti nella sua prima avventura bianconera; dall’altra chi crede che i trionfi in bianconero siano stati la diretta conseguenza del lavoro svolto da Antonio Conte e, sul piano squisitamente tattico, Allegri sia un tecnico a dir poco mediocre, conservativo e scarno di soluzioni creative.

Nel corso delle scorse ore sono giunte novità in merito al futuro dell’ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus.

Allegri punta la Premier: a Londra per imparare l’inglese

Una volta abbandonata una volta per tutte la panchina giallorossa, Claudio Ranieri avrà certamente la voce in capitolo più rumorosa di Trigoria nella scelta del nuovo allenatore e, secondo quanto riportato da Daniele Longo, il tecnico di Testaccio nutrirebbe particolare stima per la figura di Allegri. La candidatura di Allegri, difatti, sarebbe stata ribadita dallo stesso Ranieri, il quale ci ha coltivato anche un rapporto umano nel corso degli anni.

I piani di Ranieri, tuttavia, potrebbero sfumare a causa dell’ormai rinomata volontà manifesta da Allegri di tentare la strada inglese della Premier League, per saggiare le atmosfere del campionato più ambito e competitivo al mondo. Il livornese è infatti uno dei possibili successori di Lopetegui al West Ham e, in tal senso, non sono passate inosservate le lezioni mensili di inglese che Allegri ha svolto direttamente a Londra nel corso delle ultime settimane.