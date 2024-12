Dal Liverpool all’Inter: Marotta fa bingo grazie al Torino

Dal Liverpool all’Inter. Mancano poche settimane all’apertura della sessione invernale di mercato e ‘Mastro’ Marotta studia il grande colpo scudetto.

L’ultimo scudetto dell’Inter li ha visti dalla stessa parte della barricata. Beppe Marotta come amministratore delegato ed Antonio Conte come tecnico. Poco tempo è bastato per cancellare tutto.

Lo scambio di battute degli ultimi giorni li vede l’un contro l’altro armato. Antonio Conte e Beppe Marotta sono i simboli indiscussi di Napoli ed Inter, le due squadre che presumibilmente si contenderanno lo scudetto fino all’ultima giornata. L’attuale numero uno dell’Inter conosce bene il tecnico salentino per averlo avuto alla Juventus e poi all’Inter. Sa bene quanto possa essere determinante Antonio Conte e per questo non di fida del ‘suo’ Napoli. Per questo sta progettando il grande colpo a gennaio.

Dal Liverpool all’Inter. Cairo aiuta a Marotta per Chiesa

Un’indiscrezione di teamtalk.com che pare essere l’ennesima conferma di un piano di mercato ben definito. Attori protagonisti: Federico Chiesa, attaccante del Liverpool e Beppe Marotta, presidente dell’Inter.

Federico Chiesa, 27enne attaccante dei Reds, ha lasciato la Juventus l’estate scorsa. La Premier League lo ha accolto a braccia aperte ma fin qui gli ha concesso davvero poco spazio. Solo 18 minuti in campo anche perché il problema dei frequenti infortuni non lo ha abbandonato nemmeno dopo aver attraversato la Manica. Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, lo vede soltanto come vice di Momo Salah. Beppe Marotta ha già avuto contatti con i dirigenti del Liverpool per comprendere meglio la situazione.

Momo Salah potrebbe rimanere al Liverpool rinnovando per altri due anni e questo preoccupa non poco l’attaccante di Genova. L’Inter lo vorrebbe in prestito fino a giugno, poi si vedrà. Slot ritiene che Federico Chiesa potrebbe risultare determinante nella seconda parte di stagione una volta messi da parte ambientamento ed infortuni. Beppe Marotta segue la situazione ‘alla sua maniera’ ed una grossa mano potrebbe dargliela ben presto Urbano Cairo dal momento che il Torino è intenzionato ad acquistare Angel Correa a gennaio.

La cessione, poi, di Marko Arnautovic assicurerebbe all’Inter altri denari per chiudere l’operazione Chiesa. Marotta sa bene, poi, come anche Antonio Conte stimi Federico Chiesa. Portarlo all’Inter, e contemporaneamente eliminarlo dai desiderata del tecnico partenopeo, significherebbe infliggere una doppia sconfitta al Napoli. Diavolo di un presidente!