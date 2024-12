Formazioni ufficiali Roma-Lecce: rivoluzione Ranieri

Formazioni ufficiali Roma-Lecce: ecco le scelte di Claudio Ranieri in vista della gara dell’Olimpico in programma tra poche ore. Sfida decisiva per i giallorossi

Una gara importante, decisiva, fondamentale: per la classifica, perché il Lecce di Giampaolo ha gli stessi punti della Roma, ma anche per cercare di dare una sterzata ad una stagione che a novembre, forse, ha già detto tutto, almeno in campionato.

Ranieri stasera tocca le 100 presenze sulla panchina della Roma: un traguardo sicuramente importante e tutti sperano che possa arrivare la prima vittoria per l’allenatore romano che, fino ad oggi, ha perso due volte in campionato e pareggiato in Europa League sul campo del Tottenham. Insomma, serve un’immediata inversione di marcia, serve un’immediata svolta per cercare, in un certo senso, e se ci si riesce, a dare un senso diverso a questa stagione. Una sconfitta, in vista anche di un altro scontro diretto (purtroppo è così), contro il Como, del prossimo fine settimana, potrebbe essere davvero deleteria.

Formazioni ufficiali Roma-Lecce, fuori Dovbyk

Fuori Dovbyk, come si immaginava e come erano le previsioni della vigilia: il giocatore ucraino ha sì smaltito l’influenza ma Ranieri ha deciso di non mandarlo in campo. Anzi, non è nemmeno in distinta il giocatore. Quindi per lui tribuna. Ancora panchina per Pellegrini, e non sappiamo quando in questo caso verrà riattaccata la spina.

Davanti, quindi, spazio a Dybala come unica punta, e alle sue spalle dentro Saelemaekers ed El Shaarawy. Terza partita di fila dal primo minuto per Hummels, mentre in mezzo al campo, senza l’infortunato Cristante, ci saranno Koné e Paredes. Non c’è possibilità di scelta invece a destra: gioca il solito Celik, tutti gli altri non sono pronti. Conferma anche per Angeliño, che contro la Dea lunedì scorso era sembrato proprio stanco. Però anche in questo caso poche scelte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala