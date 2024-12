Pioggia di soldi Friedkin: balzo in avanti per la firma

Pioggia di soldi Friedkin. La proprietà americana diventa sempre più ricca. Pronta a nuovi investimenti. Per una Roma sempre più forte.

C’è grande fermento in queste ultime settimane in casa Roma. L’arrivo sulla panchina di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa ha calamitato tutte le attenzioni dell’intero ambiente capitolino.

Mai, come in questa stagione, quando si parla di Roma, ci si attende sempre qualche clamorosa novità, mai un semplice ‘notizia’. In pochi mesi due clamorosi esoneri, soprattutto il primo, quello di Daniele De Rossi, ‘accompagnato’ da clamorose, rumorose, fortissime, e civilissime, contestazioni. L’arrivo del tecnico romano, ex Cagliari, sembra aver riportato la quiete dopo la tempesta autunnale.

Eppure nel variegato mondo della Roma, le novità non mancano mai. Così come non mancano mai gli argomenti per, più o meno, accesi dibattiti riguardanti la proprietà americana. I Friedkin sempre al centro del villaggio giallorosso. E mentre Claudio Ranieri prepara la sfida contro il Lecce di Marco Giampaolo, dall’Inghilterra arriva una news proprio sui miliardari a stelle e strisce.

Pioggia di soldi Friedkin. Dan è sempre più ricco

I Friedkin crescono. Eccome. I maggiori dettagli ce li fornisce footballinsider247.com. Il Gruppo Friedkin è infatti appena passato alla cassa. E che incasso…

L’annuncio ufficiale lo ha dato il Billionaire Index di Bloomberg che ha annunciato, urbi et orbi, “che il patrimonio netto di Friedkin è aumentato di 2,89 miliardi di sterline nell’ultimo anno, arrivando a 9,95 miliardi di sterline, rendendolo la 199a persona più ricca del mondo“. Dan Friedkin proprietario della Gulf States Toyota, della Roma e altre aziende di intrattenimento, sta attendendo l’iter che lo porterà a breve a divenire proprietario anche dell’Everton, seconda squadra di Liverpool.

La proprietà americana della Roma è in fremente attesa: “di ricevere l’approvazione normativa dalla Premier League, dalla FA e dalla Financial Conduct Authority“, il tutto propedeutico alla felice conclusione dell’acquisizione. Dan Friedkin, 199esimo uomo più ricco del mondo a dicembre potrebbe diventare, ufficialmente, il nuovo proprietario dell’Everton. Dan Friedkin, 199esimo uomo più ricco del mondo a dicembre potrebbe ulteriormente rilanciare il progetto Roma dopo la scelta di Claudio Ranieri. Come tecnico e come futuro dirigente.

Roma ed Everton sorridono, due club sempre più uniti da un solo, unico nome: Dan Friedkin.