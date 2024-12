Ranieri dopo Roma-Lecce: “Abbiamo qualità”. Rivelazione su Hummels

Roma-Lecce, ecco l’analisi di mister Claudio Ranieri alla fine del match contro i salentini. Le parole dell’allenatore giallorosso

La prima vittoria della nuova gestione. La prima vittoria di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma nel giorno in cui ha toccato cento presenze proprio in questo ruolo. Meritata, ampiamente. E il risultato finale è stato giusto, contro un Lecce che veniva da risultati importanti.

“Non ci pensavo alle cento panchine con la Roma. Ero stato premiato a Londra per le mille, alle cento qui non lo ricordavo. Un motivo d’orgoglio”. Ha esordito così Ranieri, che esordì a Siena, vincendo due a uno, così come mostrano le immagini di Dazn. “Non lo so se è stata la migliore partita, da quando sono arrivato io mi sono piaciute tutte, tranne quella contro il Napoli. Oggi il Lecce non si è mai dato per vinto, ha lottato. Se noi pensiamo di vincerla solo con la qualità non ci arriviamo. In questo modo si alza anche l’autostima”.

Roma-Lecce, Ranieri: “Abbiamo qualità”. E su Hummels

“Questa squadra ha qualità, deve trovare l’allegria di giocare. Nel secondo tempo giocavano troppo centralmente e stavamo prendendo troppe ripartenze. Per questo ho messo Pisilli“.

“Nel calcio non c’è un sistema fisso, decidono i giocatori. Io scelgo sempre la sera prima, penso a come si sono allenati. I giocatori sono diventati delle spugne meravigliose, e loro sono bravi ad adattarsi alle richieste. Hummels? Un giocatore che ancora non sta al cento per cento, sopperisce leggendo in anticipo gli avversario. Un grosso acquisto e un grosso professionista. Prima di me non ha mai giocato ma si è allenato al massimo. Sempre in silenzio e sempre a cercare di dare il meglio”.