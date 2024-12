Roma-Lecce, un altro titolare finisce KO: cambio immediato

Roma-Lecce, subito ko: Ranieri costretto al primo cambio nella serata dell’Olimpico. C’è anche la prima diagnosi

La partita stava per durare18 minuti. Poi sembrava aver alzato bandiera bianca in maniera immediata, in quella zona del campo nella quale la Roma ha enormi problemi dovuti anche alle scelte di mercato. Un primo cambio obbligato per Claudio Ranieri, che ha dovuto levare dal campo Celik, che si è fatto male.

Al minuto 18 si è accasciato a terra e Mancini, il capitano della serata, ha immediatamente chiesto il cambio per il proprio compagno di squadra. Dalla panchina si è alzato Saud, ma Celik ha cercato di rimanere dentro il terreno di gioco, stringendo i denti. Ce l’ha fatta fino al minuto 23, poi si è seduto di nuovo in mezzo al campo, alzando davvero bandiera bianca. Al suo posto, quindi, dentro Saud Abdulhamid. In attesa di capire qual è la diagnosi delle prossime ore, diciamo che è una grossa, grossissima perdita per Ranieri visto che giovedì sera si torna in campo e visto che la prossima settimana c’è un’altra partita importante contro il Como. La diagnosi, la primissima, ma è tutta da verificare, è che dovrebbe trattarsi di un problema all’adduttore secondo quanto sentito in diretta su Dazn.