Affare a sorpresa Roma-Juventus: arriva il sigillo dell’ex

Gli intrecci di mercato tra la Roma e la Juventus potrebbero aprire le porte a nuovi, importanti colpi di scena. Affare a doppia cifra

Messi in cascina tre punti di fondamentale importanza contro il Lecce, la Roma può guardare con rinomate certezze ai prossimi impegni di campionato ed Europa League. Oltre alla vittoria – mai banale in questo genere di situazioni – a convincere è stata anche e soprattutto la prestazione fornita dagli uomini di Ranieri, in grado di condurre il ritmo a loro piacimento per sfruttare la fantasia e la qualità dalla cintola in su.

Tra le note positive, impossibile non menzionare le buone risposte fornite soprattutto dal centrocampo. Sia Paredes che Pisilli che Koné si sono rivelati autentiche spine nel fianco della difesa salentina, macinando calcio e creando occasioni pericolose con continuità. A gennaio – a meno di clamorose uscite – non ci saranno nuovi ritocchi nella zona nevralgica del campo. Del resto le priorità dei capitolini riguardano soprattutto le corsie esterne oltre che l’acquisto di un vice Dovbyk. Nel medio-lungo periodo, però, non è escluso che si possano creare scenari interessanti dalla cintola in su. Soprattutto se le mosse dei Friedkin dovessero alla fine orientarsi con forza su un nome che sta aleggiando con sempre più clamore dalle parti di Trigoria: Massimiliano Allegri.

Fagioli tra Fiorentina e Napoli, ma occhio alla sorpresa Roma: domino Allegri

Il tecnico livornese è infatti un nome forte per il dopo Ranieri. Soprattutto perché l’attuale allenatore di Testaccio – futuro direttore tecnico giallorosso – potrebbe affidare le redini della panchina della Roma ad un profilo forte e impattante sotto tutti i punti di vista. Con inevitabili ricadute anche in sede di calciomercato.

Ad approfondire quest’ultimo scenario è stato l’insider Gerardo Fasano che, intervistato da AreaNapoli.it, ha suggerito come l’eventuale scelta di puntare su Allegri possa aprire le porte ad un interessamento della Roma per Nicolò Fagioli. Nel caso in cui non dovesse partire a gennaio, infatti, il centrocampista bianconero potrebbe calamitare le attenzioni dei giallorossi qualora entrassero nell’ordine di idee di varare un oculato restyling nella zona nevralgica del campo. Ecco cosa ha riferito Fasano a riguardo: “In molti davano Fagioli al Napoli, ma il calciatore piace a Roma e Fiorentina. I giallorossi potrebbero avere Allegri come nuovo allenatore della prossima stagione e di conseguenza Fagioli sarebbe un nome gradito al mister”.