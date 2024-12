Allarme al ginocchio prima della Roma: cambio obbligato

Allarme al ginocchio prima della Roma. Su ogni partita aleggia sempre l’incubo più nero: l’infortunio. Che ha colpito ancora una volta.

Lo spauracchio ‘infortunio’ ha colpito ancora e mietuto un’altra vittima. Nessuno si convince che forse si sta tirando un po’ troppo la corda e che, forse, si stia giocando un po’ troppo. E più si gioca più ci si infortuna. Gravemente. Ma lo spettacolo deve andare avanti. Sempre e comunque.

L’elenco è lungo e siamo soltanto ai primi di dicembre. La stagione 2024-25 si concluderà soltanto a metà luglio, al termine del Mondiale per Club Fifa 2025. Tanto per gradire e per avere tutto il tempo di annoverare nuovi nominativi nella ‘black list’. Questa volta la brutta novella non arriva dalla Serie A ma dalla serie cadetta. La gara in questione è Sassuolo-Sampdoria. E questa volta la cattiva sorta ha deciso di puntare le sue attenzioni sul capitano dei doriani, Alex Ferrari.

Allarme al ginocchio prima della Roma. Niente Coppa Italia per Ferrari

E qui la sfortuna ha deciso di giocare pesante per ben due volte poiché, dopo uno scontro fortuito con Thorstvedt, Alex Ferrari ha sentito nuovamente dolore a quello stesso ginocchio destro che lo ha costretto fuori dai campi di calcio per oltre un anno, come ci ricorda puntualmente pianetaserieb.it.

Il capitano della Sampdoria ha provato a rimanere in campo, fino alla decisione finale, la più dolorosa ma anche la più responsabile: la sostituzione. Per Alex Ferrari, capitano e colonna dei doriani, a questo punto appare difficile la sua presenza in campo nella sfida di Coppa Italia che mercoledì 18 dicembre allo Stadio Olimpico, con inizio alle ore 21.00, metterà di fronte alla Roma di Claudio Ranieri proprio la compagine blucerchiata.