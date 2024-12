Alto tradimento Inter e Juve: ha già scelto con chi firmare

Juventus e Inter tradite: ha già scelto la destinazione. Ecco dove andrà a giocare il pezzo pregiato del prossimo mercato. Niente Serie A

Sicuramente è uno dei pezzi pregiati nel mercato. Si potrebbe già muovere il prossimo mese, visto che il suo contratto è in scadenza alla fine della stagione e non verrà rinnovato. Ma è più probabile che vada via in estate. A parametro zero. E prendere un giocatore del genere senza spendere un euro per il cartellino sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Inoltre si parla di un attaccante, merce pregiata al momento: sono pochi quelli che in Italia, ma in Europa allargando il nostro sguardo, riescono a fare la differenza. Sono pochissimi quelli che con una giocata riescono a decidere le partite e uno di questi è sicuramente David del Lille. Il canadese, come sappiamo, lascerà il campionato francese alla fine di questa stagione e secondo le informazioni che sono state riportate da caughtoffside, ha deciso la sua destinazione.

Juventus e Inter tradite: David in Premier League

Vuole la Premier League, e ci sono due squadre che vogliono prenderlo: l’Arsenal e il Manchester United sono pronte ad affondare il colpo, si legge, con buona pace della Juventus e dell’Inter che, viene sottolineato soprattutto parlando dei nerazzurri in questo caso, vorrebbero portarlo in Serie A. Un tradimento quello dell’attaccante, accostato per molto tempo alle formazioni italiane – c’è stata anche la Roma la scorsa estate – ma che dovrebbe prendere un aereo destinazione Inghilterra.

Molti più soldi e un campionato molto più affascinante del nostro. Questo è il punto della situazione che in questo momento mette l’Italia nelle retrovie. Quindi niente Serie A ma ancora una volta Premier League. E da queste parti i nostri dirigenti devono ancora una volta ingoiare un boccone amaro. Ormai la destinazione sembra essere stata scelta.