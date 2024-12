Fatali le ultime quattro partite: nuovo esonero in Serie A

L’ultimo risultato negativo potrebbe costargli la panchina. Le prossime ore risulteranno assolutamente decisive: i dettagli

Il quindicesimo turno di Serie A sta continuando ad offrire spunti assolutamente interessanti. Dopo il pareggio in rimonta della Juventus e la rotonda vittoria della Roma a discapito del Lecce, il lunch match domenicale ha visto la Fiorentina imporsi sul Cagliari. A stretto giro di posta è poi arrivata l’imperiosa vittoria dell’Empoli, in grado di espugnare il ‘Bentegodi’ con un netto di 1-4.

L’ultima sconfitta patita dall’Hellas Verona potrebbe costare la panchina al tecnico Paolo Zanetti. Attualmente gli scaligeri occupano il quartultimo posto in classifica – avendo totalizzato soltanto 12 punti – con una sola lunghezza di distanza dal terzultimo posto occupato dal Como (che però sarà impegnata nella sfida in trasferta contro il Venezia). La frenata rovinosa dell’ultimo mese – coincisa con le quattro sconfitte consecutive contro Fiorentina, Inter, Cagliari ed Empoli potrebbero portare al ribaltone in panchina. Sotto questo punto di vista, a nulla è valso il ritiro ‘punitivo’ deciso dalla proprietà gialloblu per provare a dare la scossa all’ambiente.

Sono attese ore di riflessione in casa gialloblu. La panchina di Zanetti non è mai stata così a rischio; da Bocchetti a Ballardini passando per Andreazzoli, il ventaglio di nomi sondabili dal club veneto potrebbe aprire le porte ad un nuovo capitolo per la panchina dell’Hellas.