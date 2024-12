Fiato sospeso Juventus: ‘proposta’ irrinunciabile per Yildiz

Fiato sospeso Juventus. Ai non esaltanti risultati del campo adesso si uniscono inquietanti voci di mercato che vanno a toccare il gioiello turco.

L’atmosfera natalizia sta invadendo sempre di più le nostre città con le sue fantasmagoriche luci. Le attività commerciali espongono i loro prodotti migliori. Un’atmosfera che, a grandi linee, sembra richiamare il calciomercato che si aprirà da qui a poco.

La sessione invernale del mercato inizierà infatti il 2 gennaio, pochi giorni prima della festività dell’Epifania che solitamente chiude il periodo natalizio. Come le attività commerciali che illuminano città ed occhi dei passanti, così le società di calcio espongono i loro giocatori da cedere. Anche i professionisti del calcio hanno il loro bel cartellino, con tanto di prezzo. Per gli eventuali saldi occorrerà attendere che la trattativa proceda positivamente. Avvicinandosi la fatidica data del 2 gennaio aumenta la ‘merce calcistica’ esposta in vetrina. Iniziano a circolare voci ed interessi concreti. Per la gioia di pochi e la disperazione di tanti.

Fiato sospeso Juventus. Kenan Yildiz va al Liverpool

Si avvicina gennaio e le voci di possibili operazioni di mercato si infittiscono sempre più. Dall’Inghilterra è giunta un’indiscrezione che ha gelato il sangue ai tifosi della Juventus, già debilitati per via della ‘pareggite acuta’, sindrome di cui da tempo soffre la Vecchia Signora.

CaughtOffside ha fatto l’elenco delle società interessate al talento turco della Juventus, Kenan Yildiz. Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Borussia Dortmund seguono il talento di Ratisbona ma è soprattutto il Liverpool di Arne Slot ad aver messo gli occhi sul 19enne bianconero. Mohamed Salah è ritornato il campione di un tempo ma il suo contratto con i Reds scadrà a giugno 2025. In caso di partenza del fuoriclasse egiziano il talento turco della Juventus è ritenuto la prima alternativa. Nonostante l’elevato costo. Si parla infatti di una cifra di 80 milioni di euro soltanto per far sedere al tavolo delle trattative la Juventus. La società bianconera non intende, o non intenderebbe, privarsi del suo gioiello.

Ma di fronte ad un’offerta del genere, o anche più alta, Cristiano Giuntoli saprebbe dire di no?