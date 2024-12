Nuova svolta dopo la rescissione: salta il ritorno in Serie A

L’annuncio ufficiale riapre le porte a scenari per certi aspetti inaspettati: così salta il suo ritorno in Serie A

L’apertura della sessione invernale di calciomercato metterà i tanti club che ancora necessitano di innesti importanti nelle condizioni propizie per puntellare i rispettivi organici. Oltre ai possibili affari ancora tutti da definire, però, si è aperto ormai da settimane il tourbillon legato anche alle tante figure dirigenziali alla ricerca di nuove sistemazioni.

Ne sa qualcosa la Roma, ancora in attesa di ufficializzare il nuovo CEO con il quale programmare le prossime mosse dentro e fuori dal campo. In realtà, quello appena menzionato è un tema che sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica soprattutto in Premier League. E così, mentre il Nottingham Forest è sempre più vicino a trovare l’accordo con Lina Souloukou, anche il Manchester United si appresta a varare un nuovo riassetto dirigenziale. Nelle scorse ore, infatti, i Red Devils hanno annunciato l’addio di Dan Ashworth: l’ex Newcastle lascerà il suo ruolo di direttore sportivo del Manchester United qualche mese dopo l’inizio della collaborazione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno al quale i Red Devils vogliono immediatamente mettere una pezza.

Berta al Manchester United: il piano dei Red Devils dopo l’addio di Ashworth

A tal proposito, come evidenziato da Sky Sport, un profilo che lo United avrebbe cominciato a monitorare sarebbe quello di Andrea Berta. L’attuale direttore tecnico dell’Atletico Madrid lascerà i Colchoneros undici anni dopo l’inizio della sua esperienza nella Capitale spagnola, dopo aver lavorato come direttore sportivo prima al Parma e poi al Genoa.

Ecco perché – alla luce della sua grande conoscenza del calcio italiano e dei contatti esplorativi con i quali i club di Serie A avevano provato a tessere la tela in tempi non sospetti – Berta avrebbe potuto rappresentare una suggestione per le big nostrane, Roma e Juve incluse (stando anche alle indiscrezioni rimbalzate dalla Spagna). Il board del Manchester United – però – è intenzionato ad affondare il colpo in tempi relativamente per ritagliarsi spazi di manovra importanti con cui intrigare Berta della bontà del proprio progetto.