Nuovo infortunio per la Roma, il bollettino UFFICIALE

Nuovo infortunio per la Roma: il bollettino è UFFICIALE. Ecco le condizioni del giocatore dopo lo stop di ieri sera

La Roma ha ripreso la corsa in campionato grazie alla semplice vittoria contro il Lecce. Una Roma nettamente superiore ai salentini che, però, erano riusciti a rientrare in partita prima della fine del primo tempo per via dell’errore di Saud che ha abbattuto Coulibaly in area di rigore regalando, di fatto, il tiro dagli undici metri alla squadra di Giampaolo.

Il giovane esterno – che nella ripresa poi ha fatto l’assist per il gol di Pisilli – è entrato in campo dopo 22 minuti al posto dell’infortunato Celik. Il turno infatti è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per via di un fastidio muscolare e questa mattina è arrivata la prima diagnosi ufficiale della Roma.

Infortunio Celik: ecco la diagnosi

Fortunatamente non è nulla di grave e chissà, magari Celik potrebbe pure tornare a disposizione per la sfida contro il Como di domenica prossima. Difficile vederlo in campo giovedì in Europa League contro il Braga. Comunque, i tempi di recupero, verranno valutati giorno dopo giorno.

Celik ha accusato una contrattura all’adduttore della gamba destra. Non c’è nessuna lesione per il giocatore è questa è sicuramente una buona notizia, anche perché da qui al prossimo mese di gennaio quando ci sarà la riapertura del calciomercato, ci sono diverse partite assai importanti da giocare e Saud, abbiamo capito, non è ancora all’altezza della situazione. Alti e bassi per il saudita e la Roma in quella zona del campo lo sappiamo da un pezzo dovrà intervenire perché c’è una grossa carenza, non solo tecnica ma evidentemente anche numerica. Quindi è sempre meglio avere a disposizione un giocatore pronto all’uso come Celik piuttosto che affidarsi ad uno acerbo come Saud.