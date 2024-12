Addio Pellegrini: la Roma l’ha già avvisato

Addio Pellegrini, la Roma ha già avvisato il capitano. Ecco cosa avrebbe fatto capire il club al giocatore. Lo scenario è clamoroso

Se stamattina vi abbiamo parlato dell’incontro in programma per il rinnovo di Pisilli, che ha un contratto in scadenza nel 2026 e che presto potrebbe mettere la firma sul nuovo accordo, con annesso adeguamento di contratto – prende 70 mila euro all’anno – una situazione diversa, secondo le informazioni riportate da Leggo questa mattina, potrebbe riguardare Lorenzo Pellegrini.

Il capitano non gioca da tre partite e non succedeva dal 2017, appena arrivato nella Capitale. Una situazione quindi del tutto nuova per lui e Ranieri, prima della gara contro il Lecce, ha detto che non lo vede tranquillo. Magari potrebbe tornare in campo giovedì, quando ci sarà il Braga all’Olimpico per l’Europa League, ma non è dato a sapersi. Di certo c’è anche un rinnovo in questo caso da trattare, semmai, visto che il contratto scade nel 2026.

Addio Pellegrini, lo scenario dentro la Roma

Ma, a quanto pare, le intenzioni della Roma sarebbero diverse, molto diverse. Si legge testualmente sul giornale di questa mattina che il club “lo ha invitato più o meno direttamente a trovarsi una squadra già a gennaio. Pellegrini vorrebbe restare ma al momento non trova spiragli”. Insomma, il futuro è tutto da scrivere anche se la strada, al momento, sembra essere quella dell’addio.

Pellegrini è stato quello che ha pagato di più, evidentemente, soprattutto sotto l’aspetto mentale, la contestazione dei tifosi arrivata nelle scorse settimane quando tutto sembrava potesse andare a rotoli. Una squadra quella giallorosso che non girava in nessun modo e che evidentemente, con Juric in panchina, non riusciva ad esprimersi al meglio. Poi l’arrivo di Ranieri e la “spina staccata”. E questo potrebbe portare anche ad un addio anticipato.