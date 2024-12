Calciomercato Roma, incontro e firma

Calciomercato Roma, accordo e firma: dopo l’ennesima prestazione super Ghisolfi accelera per chiudere la questione. Continuano i colloqui

Questo forse non è il momento di lodarlo più di tanto, parliamo pur sempre di un ragazzino che sta giocando benissimo, che è già nel giro della nazionale, ma che sta iniziando a mostrare tutto il suo valore. Forse è il momento – e sappiamo benissimo che Ranieri farà così – di tenerlo con i piedi per terra. Le qualità per diventare un grandissimo ci sono, eccome, ma serve ancora del tempo per maturare.

Pisilli contro il Lecce, sabato sera, ha trovato il suo secondo gol in campionato, stavolta sotto la Curva Sud, e non ha nascosto la sua emozione. Sta diventando grande, a grandi passi, tant’è che anche Spalletti, come detto, si è accorto delle sue qualità: nell’ultimo giro di chiamate è stato l’unico giallorosso che si è diretto a Coverciano. Insomma, questo è davvero un segnale e quindi, si deve continuare in questo modo. Certo, c’è anche da migliorare quel contratto, in scadenza nel 2026, per blindare un giocatore che, secondo le informazioni di Repubblica, sarebbe entrato nel mirino di diverse big. E tra queste c’è il Napoli di Manna, pronto a fare il colpaccio.

Calciomercato Roma, si tratta per il rinnovo di Pisilli

Dal proprio canto la Roma non ha nessuna intenzione di perdere il giocatore e secondo il quotidiano il suo agente, Ghirardi, è da mesi a lavoro con la Roma per trovare l’accordo per il prolungamento contrattuale ma anche per l’adeguamento economico, visto che Pisilli al momento guadagna 70mila euro l’anno.

Una cifra da ragazzo del vivaio, e uno che sta dimostrando di avere delle qualità importanti, così importanti, non può ovviamente rimanere in questo modo. Detto questo, ovviamente, ci si aspetta un’accelerata da parte di Ghisolfi. Ci aveva visto lungo anche Daniele De Rossi, in estate, che aveva messo il veto ad un addio del giocatore dopo che lo stesso sembrava essere a meno di un passo dal Lask Linz in prestito. Ma è rimasto alla Roma, come sicuramente anche lui voleva, e adesso è il momento di raccogliere i frutti.