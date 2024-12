Emergenza infortuni e nuovo allenatore: alta tensione prima della Roma

Uno dei prossimi avversari della Roma di Claudio Ranieri sta vivendo una clamorosa emergenza su tutti i punti di vista.

Dopo aver perso in campionato contro il Napoli di Conte e l’Atalanta di Gasperini, contando anche il pari in Europa League contro il Tottenham, Claudio Ranieri ha finalmente visto vincere la sua Roma. Il team capitolino ha battuto sabato scorso allo Stadio Olimpico il Lecce di Marco Giampaolo.

Con questo successo, visto anche il pari del Como di Fabregas contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, la Roma ha adesso quattro punt idi vantaggio sul terzultimo posto. La squadra di Ranieri, ovviamente, deve cercare di guadagnare più posizioni in classifica, ma la vittoria contro il Lecce ha sicuramente riportato un po’ di serenità nella sponda giallorossa del Tevere.

Archiviato il match contro il team agli ordini di Marco Giampaolo, dunque, la Roma è ora attesa dalla sfida di giovedì prossimo in Europa League contro il Braga. Tuttavia, prima del match contro i portoghesi, bisogna registrazione una situazione molto difficile per un’altra prossima avversa della squadra giallorossa.

Emergenza Sampdoria, ecco i profili per sostituire Sottil: out anche tre giocatori

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dopo il ko contro il Sassuolo per 5-1, la Sampdoria ha deciso di esonerare Andrea Sottil. Al suo posto si stanno monitorando diversi profili come quelli dell’ex tecnico giallorosso Andreazzoli, di Semplici e di Iachini.

Ma la Sampdoria, prossima avversaria della Roma in Coppa Italia, sta vivendo un’emergenza anche dal punto di vista degli infortuni. Tra le fila doriane, infatti, bisogna segnalare gli infortunati Bereszynski, Romagnoli e Ferrari. Ricordiamo che Claudio Ranieri sfiderà la sua ex squadra il prossimo 18 dicembre.