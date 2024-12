Il Liverpool lo strappa alla Juve: scelto un pupillo di Thiago Motta

Il Liverpool lo strappa alla Juve. Tornano le coppe europee ed insieme nuove indiscrezioni di mercato. I Reds dominano la Premier e non solo.

I tornei nazionali stanno lasciando il passo ad una nuova settimana europea. Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League fino alla Bundesliga sono pronte a mettersi da parte e lasciare che le loro rappresentanti regalino ‘euroemozioni’.

Eppure nonostante il tabellone delle tre competizioni continentali presentino scontri interessanti, forse alcuni già decisivi, il pensiero e le attenzioni di società ed addetti ai lavori sembrano guardare altrove. In settimana si disputerà l’ultimo turno ‘europeo’ dell’anno 2024. Una manciata di giorni dopo, esattamente il 2 gennaio 2025, si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Da giorni si lanciano indiscrezioni riguardo questa o quella squadra che ha bisogno di questo o quel rinforzo. La stagione ha già dato le prime indicazioni e le società sanno dove ‘riparare’. Il mercato di gennaio è nato per questo motivo e proseguirà a fornire, a chi vorrà, e potrà, soluzioni ai problemi.

Il Liverpool lo strappa alla Juve. Beukema raggiunge Slot

A prima vista non sembrerebbe una squadra che abbia problemi impellenti da risolvere a gennaio. Il Liverpool di Arne Slot sta dominando la Premier League ma vuole, comunque, migliorare per migliorarsi.

Il come ce lo annuncia teamtalk.com. I Reds stanno osservando molto da vicino Sam Beukema, classe 1998, difensore olandese del Bologna. E’ una notizia importante di mercato, non è una buona notizia per la Juventus e Cristiano Giuntoli. Soltanto pochi giorni fa la compagine bianconera ha avuto modo di seguire da vicino la formazione felsinea ed il suo difensore. Thiago Motta lo vorrebbe nella sua Juventus ma si rischia seriamente un Calafiori bis. Ancora la Premier League come avversario ‘imbattibile’, Arsenal o Liverpool che sia. Il Bologna non si priverà di Sam Beukema a gennaio ma per giugno spera in un’asta che veda coinvolti club italiani, inglesi e spagnoli. Si parte da una base di 25 milioni di euro.

Proprio come Riccardo Calafiori…