L’infortunio è più grave del previsto: lesione UFFICIALE e miraggio Roma

Brutta tegola per il tecnico, che fa i conti con l’infortunio del big: il giocatore potrebbe non farcela per la sfida di San Siro

Tre gol e un assist nelle cinque gare europee disputate finora. Altre cinque realizzazioni, con altrettante assistenze, nelle partite di Serie A in questa stagione. Semplicemente il giocatore offensivamente più pericoloso della squadra.

Non è forse un caso che, dopo la sua uscita dal campo durante il primo tempo dell’anticipo serale del venerdì, il Milan abbia arretrato il suo baricentro fino a rinunciare quasi del tutto a proporre una manovra offensiva che pure aveva creato non pochi grattacapi alla difesa bergamasca nel big-match del Gewiss Stadium.

Già al momento dell’abbandono del terreno di gioco, non regnava molto ottimismo nello staff medico del club meneghino. Gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore nella mattinata di lunedì hanno confermato i sospetti. Le notizie sono tutt’altro che confortanti.

Pulisic ko, tegola Milan: l’esito UFFICIALE degli esami

“La risonanza a cui è stato sottoposto Christian Pulisic questa mattina ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana“, si legge nella nota ufficiale diffusa dal club meneghino sulle condizioni del prolifico attaccante americano.

A questo punto la presenza in campo dell’ex Chelsea per la sfida di San Siro del 29 dicembre tra Milan e Roma appare in forte dubbio. Il calendario dei rossoneri, tra l’altro, è fittissimo di impegni. Tutti importanti, considerando la non eccezionale situazione di classifica del Diavolo in campionato e nella ‘Phase League’ della Champions League.