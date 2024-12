Non solo Celik, ansia Roma: nuovi controlli a Trigoria

Non solo Celik, ansia Roma: oggi sono previsti dei nuovi controlli a Trigoria per valutare le condizioni. In dubbio per il match contro il Braga

Dopo la prima vittoria della sua era, la terza in giallorosso, Claudio Ranieri ieri ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Oggi però la Roma tornerà in campo perché giovedì si gioca di nuovo: all’Olimpico arriva il Braga per la sesta giornata di Europa League. E anche in questo caso servono i tre punti.

Una Roma che non ci arriva sicuramente nelle migliori condizioni fisiche: quasi sicura l’assenza di Celik dopo il problema all’adduttore che lo ha costretto a uscire dal campo contro il Lecce, mentre questa mattina, secondo il Corriere dello Sport in edicola, verranno valutate le condizioni di due elementi che sono stati indisponibili contro i salentini: Cristante e Dovbyk sono ancora a rischio.

Esami per Cristante: in dubbio per il Braga

Iniziamo dall’attaccante, convocato prima ma poi spedito in tribuna per via dell’attacco influenzale che non era riuscito a smaltire. Oggi dovrebbe tornare ad allenarsi, magari in palestra, e domani invece dovrebbe ritornare in gruppo. Quindi tutto ok per l’ucraino che probabilmente, visto che ha riposato comunque sabato, potrebbe essere schierato dal primo minuto. Vedremo quale sarà la decisione di Ranieri.

Discorso diverso, invece, per Cristante: il problema alla caviglia è da prendere con le pinze e questa mattina il giocatore sarà controllato di nuovo per verificare il recupero. Se le terapie dovessero funzionare allora ci sono delle probabilità importanti che possa essere a disposizione per il match contro il Braga. In nessuno dei due casi, comunque, Ranieri forzerà la mano e non vuole rischiare nessuno, soprattutto in mezzo al campo visto che adesso le soluzioni ci sono.