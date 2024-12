Nuovo terzino per la Roma: “È stato offerto a Ghisolfi”

Calciomercato Roma, 12 milioni e nuovo affare in Serie A: la richiesta è chiarissima. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma ha recentemente vissuto un periodo di turbolenza, culminato con l’esonero di Ivan Juric dopo una serie di risultati deludenti. La dirigenza ha deciso di affidare la guida della squadra a Claudio Ranieri, al suo terzo incarico sulla panchina giallorossa. Ranieri, 73 anni, ha accettato l’offerta spinto dal profondo legame con la sua città natale e il club che ha sempre amato.

Il debutto di Ranieri in questa nuova avventura è stato segnato da una sconfitta per 1-0 contro il Napoli, ma la squadra ha mostrato segnali di miglioramento step by step, con il primo segnale di svolta giunto con la convincente vittoria per 4-1 contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Nonostante il successo di sabato, la Roma rimane in una posizione di classifica preoccupante, con solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Ranieri è consapevole che il cammino per risollevare la squadra è ancora lungo e richiederà un impegno costante da parte di tutti. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare sodo per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Calciomercato Roma, l’Hellas Verona chiede 12 milioni per Tchatchoua

La Roma ha mostrato segnali positivi sotto la guida di Ranieri, ma la strada per una completa ripresa è ancora lunga. Il lavoro sul campo, unito a possibili sul mercato, sarà determinante per riportare la squadra ai livelli che i tifosi si aspettano. La vittoria contro il Lecce rappresenta un primo passo incoraggiante, ma è fondamentale mantenere alta la guardia e continuare a lavorare con dedizione e umiltà.

Una discriminante e un grosso aiuto potrebbe essere rappresentato anche dalla prossima parentesi di calciomercato, in vista della quale, la dirigenza sta valutando possibili rinforzi per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione. Uno dei nomi sul taccuino è quello di Jackson Tchatchoua, esterno del Verona che ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui la Juventus. Il giocatore, di nazionalità belga e camerunese, ha impressionato per le sue qualità tecniche e fisiche, e potrebbe rappresentare un’aggiunta preziosa per la rosa giallorossa.

Ve ne avevamo già parlato a settembre, ma su tale scenario si è espresso anche Daje Ale durante la diretta Twitch di Asromalive.it. Stando a quanto riferito dal suddetto, alla Roma sarebbe stato offerto il giocatore, il cui procuratore sarebbe molto vicino professionalmente a Florent Ghisolfi. Trapelati anche alcuni dettagli sul prezzo richiesto dall’Hellas Verona che, anche alla luce della sempre più probabile cessione del club, chiede circa 12 milioni di euro.