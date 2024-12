Van Dijk e Salah gratis in Serie A: firma congelata

Van Dijk e Salah gratis in Serie A, appuntamento e firma congelata: Juventus e Inter sanno già tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il calciomercato invernale si preannuncia ricco di colpi di scena, con club europei pronti a rafforzare le proprie rose. Tra le situazioni più intriganti emergono quelle di Virgil van Dijk, Federico Chiesa e Mohamed Salah, tutti legati al Liverpool ma con prospettive future incerte.

Il difensore olandese Virgil van Dijk, il cui contratto con il Liverpool scade a fine stagione, è al centro di numerose speculazioni di mercato. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, oltre all’interesse di club sauditi, anche Juventus e Inter stanno valutando un suo possibile ingaggio a parametro zero. La Juventus, in particolare, affronta una crisi difensiva a causa degli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, rendendo l’acquisizione di un difensore di alto profilo come van Dijk una priorità. Tuttavia, la concorrenza dell’Inter e di altre squadre europee potrebbe complicare l’operazione.

Per quanto concerne Federico Chiesa, dopo il suo trasferimento estivo dalla Juventus al Liverpool per 12,5 milioni di sterline, l’ex Juventus ha faticato a imporsi nella formazione di Anfield. Complici gli infortuni e la forte concorrenza nel reparto offensivo, l’esterno italiano ha collezionato solo tre presenze con la prima squadra, totalizzando appena 78 minuti in campo.

Da Van Dijk a Salah, doppia firma congelata: Inter e Juventus avvisate

Recentemente, Chiesa è sceso in campo con la squadra Under 21 del Liverpool, segnando un gol contro il FC Nordsjaelland. Tuttavia, la sua assenza nella trasferta contro il Southampton ha alimentato le voci di un possibile ritorno in Serie A già a gennaio, magari con la formula del prestito. Club come la Roma potrebbero monitorare attentamente la sua situazione.

La questione Chiesa, nelle ultime ore, pareva intrecciarsi con lo stesso scenario di Salah, del quale si era parlato relativamente ad un rinnovo che avrebbe eventualmente spinto l’ex Juventus a cercare più spazio lontano da Anfield. Su tale fronte, secondo il Daily Mail, i discorsi relativi al rinnovo con l’ex esterno della Roma sono ancora in corso. Stessa questione anche per van Dijk, la cui scadenza contrattuale è fissata a fine stagione.

Due giocatori importantissimi e che hanno rappresentato un grosso pezzo della storia del Liverpool di questi anni, che non casualmente la società Reds sta cercando di trattenere per non perderli in modo beffardo. Tante squadre di Serie A, dall’Inter e la Juventus per gli interessi relativi a Salah e Van Dijk, così come la stessa Roma o il Milan per le ripercussioni sullo scenario Chiesa, osservano con grande interesse.