Van Dijk gratis in Serie A: Juve sorpassata

La Juventus si trova ad affrontare una crisi difensiva senza precedenti, con infortuni chiave che costringono il club a intervenire nel mercato invernale. Le lesioni di Gleison Bremer e Juan Cabal hanno lasciato la retroguardia bianconera vulnerabile, rendendo indispensabile l’acquisizione di nuovi difensori.

Gleison Bremer ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e del menisco durante una partita di Champions League contro il RB Lipsia, con un recupero stimato di circa otto mesi. Poco dopo, Juan Cabal ha riportato una lesione simile al ginocchio sinistro durante un allenamento con la nazionale colombiana, aggravando ulteriormente la situazione difensiva della Juventus. In risposta a questa emergenza, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta esplorando il mercato per rinforzare la difesa. Tra i nomi considerati spicca quello di Virgil van Dijk, il cui contratto con il Liverpool scade a fine stagione.

Bomba Van Dijk prima della scadenza contrattuale, in Serie A ci sono Inter e Juventus

Il difensore olandese è oggetto di interesse da parte di club sauditi, ma anche Barcellona, Inter e Juventus stanno valutando un suo possibile ingaggio.

L’acquisizione di un giocatore del calibro di van Dijk rappresenterebbe un significativo miglioramento per la difesa bianconera, offrendo esperienza e leadership in un momento critico. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita. L’Inter, anch’essa interessata a van Dijk, potrebbe entrare in competizione diretta con la Juventus per assicurarsi le prestazioni del difensore. Inoltre, la Juventus sta monitorando altri profili, tra cui Milan Škriniar del Paris Saint-Germain, Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Léo Ortiz del Flamengo.

La necessità di rinforzi è ulteriormente accentuata dall’infortunio di Andrea Cambiaso, che ha riportato una distrazione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra durante la partita contro il Bologna. Sebbene i tempi di recupero non siano stati specificati, la sua assenza complica ulteriormente le scelte difensive di Thiago Motta.

In questo contesto, l’acquisizione di un difensore di alto profilo come van Dijk, della quale parla Ekrem Konur a Caught Offside, potrebbe non solo colmare le lacune attuali, ma anche elevare il livello qualitativo della squadra. La sua esperienza internazionale e le sue capacità difensive sarebbero fondamentali per stabilizzare la retroguardia bianconera e competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.