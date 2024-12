Calciomercato Roma, via libera Inter e bomber gratis

Svolta di mercato nel futuro dell’attaccante: gli americani temporeggiano, il club vira sull’esubero tecnico della big

Nonostante un calendario fittissimo, con tante squadre impegnate sul doppio fronte – talvolta triplo, considerando il turno di Coppa Italia – campionato/ Europa, non si fa che parlare dei possibili movimenti di mercato nell’imminente finestra invernale di scambi.

Tutti i grandi club, forse ad eccezione della lanciatissima Atalanta, stanno sondando il terreno per mettere a segno quei colpi in grado di dare una svolta significativa alla stagione. Dalla Juve – che ha l’assoluta necessità di acquistare quanto meno un difensore centrale – all’Inter, che ragiona su un attaccante di scorta da affiancare alla Thu-La, sono diverse le piste battute dalle dirigenze delle società italiane.

Proprio i nerazzurri, attivi anche sul fronte dei possibili innesti difensivi date le continue precarie condizioni di Francesco Acerbi, potrebbero giocare un ruolo fondamentale in un intreccio di mercato che coinvolge anche la Roma. Che a sua volta, come i bianconeri e la stessa Inter, sono a caccia di un attaccante che possa fungere da vice Dovbyk.

La pista seguita dal Ds Ghisolfi, complice anche la possibile ‘agevolazione’ data direttamente dalla famiglia Friedkin, porta a Beto Betuncal, il bomber dalle polveri bagnate (per lo meno nell’ultimo anno e mezzo) di proprietà dell’Everton, Sul portoghese sono attivi anche i due club di Torino, con la Juve alla disperata ricerca di un centravanti che possa alternarsi con Dusan Vlahovic, e i granata a caccia di una punta che possa prendere il posto di Duvàn Zapata. Che ha chiuso anzitempo la sua stagione dopo il grave infortunio subìto proprio contro l’Inter a San Siro.

Intreccio Beto, il Toro si tira fuori: Marotta ‘accontenta’ Cairo

Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto della situazione sui movimenti di mercato del club granata, le cui evoluzioni interessano da vicino anche la società giallorossa. Il presidente Cairo e il Ds Vagnati non sono ottimisti sul fronte che porta al prestito, con un riscatto fissato a circa 15-20 milioni, dell’ex attaccante dell’Udinese. Troppo nebulosa la situazione dell’Everton per poter attendere che i Friedkin, che ancora devono insediarsi ufficialmente sulla sponda blu del Mersey, liberino il lusitiano a gennaio.

Ecco che allora Beppe Marotta, già amico di vecchia data del patron torinese, potrebbe venire in soccorso al Torino. Come? Lasciando sostanzialmente libero Marko Arnautovic, un profilo gradito alla società granata come attaccante in grado di sostituire degnamente il colombiano.

L’austriaco ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, e da tempo è sostanzialmente fuori dalle rotazioni di Simone Inzaghi. Il suo arrivo all’ombra della Mole libererebbe anche il club di Trigoria da una delle concorrenti già attive su Beto. L’altra è, guarda caso, proprio la Juve. Che, pur seguendo altre affascinanti piste, non molla la presa sul calciatore portoghese.