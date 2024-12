Cessione con lo sconto dopo l’accordo: Dybala è già un ricordo

Calciomercato Roma, Dybala è un già un ricordo: la cessione arriva con lo sconto e l’accordo è in fase di chiusura. Ecco il nuovo scenario

Conosciamo tutti qual è al momento la situazione contrattuale di Paulo Dybala: il calciatore della Roma ha un accordo fino alla fine di questa stagione e al raggiungimento di altre sei presenze di almeno 45 minuti, per lui, scatterà il rinnovo automatico.

All’inizio dell’anno, anche per via di alcune panchine, si è anche pensato che dietro questa decisione ci fosse anche una mezza decisione societaria: Dybala, in estate, è stato ad un passo dall’Arabia Saudita prima di prendere una decisione d’amore, quella di rimanere. Nonostante adesso stia giocando con continuità e nonostante adesso tutto questo sembra essere rientrato, le discussioni attorno al suo futuro non si sono mai placate. Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento del Fenerbahce di Mourinho, che lo voleva prendere a gennaio, ma da quelle parti hanno preso una decisione.

Talisca al posto di Dybala: dalla Turchia hanno deciso

Dybala era in “ballottaggio” con Talisca e, secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, il Fenerbahce ha deciso di giocarsi tutto sull’attuale calciatore dell’Al Nassr.

La società araba “ha ricevuto un’offerta ufficiale – ha scritto il giornalista sul proprio profilo X – dal Fenerbahce per Talisca. L’Al Nassr sta effettuando delle valutazioni interne e potrebbe decidere di abbassare il prezzo del cartellino per facilitare l’uscita del giocatore. La situazione è in evoluzione”. Dybala, insomma, è un già un ricordo e salvo clamorosi colpi di scena, che abbiamo imparato come nel calciomercato non si possano escludere a priori, dovrebbe chiudere alla Roma la stagione e dovrebbe anche farlo con un rinnovo in mano. Ranieri ne ha parlato chiaramente nella sua prima conferenza stampa, spiegando che la gestione del giocatore sarà tutta sua e non guarderà il contratto: patti chiari e amicizia lunga con i Friedkin, sono state queste i succo delle dichiarazioni dell’attuale allenatore della Roma.