Dalla Juve al Liverpool: Thiago Motta senza difesa

La Juve è attesa dalla gara di domani di Champions contro il City di Guardiola, anche se prima bisogna registrare un addio.

La Juventus di Thiago Motta, di fatto, sta vivendo il primo momento difficile della sua gestione. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è sì l’unica squadra del campionato di Serie A che non ha ancora perso, ma una serie di pareggi la sta allontanando in maniera importante dalla vetta della classifica.

Il team bianconero, infatti, è sesto in classifica con ben sette punti di svantaggio dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nuova capolista dopo l’ultimo turno di campionato. Tuttavia, la Juventus è attesa da una gara di Champions League contro un’altra squadra in seria difficoltà.

Domani sera, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ospiterà all’Allianz Stadium il Manchester City di Pep Guardiola. Queste due squadre, oltre al fatto dei risultati poco convincenti rimediati nelle ultime settimane, hanno in comune anche i tanti giocatori non a disposizione per diversi infortuni. Ma prima del match contro i campioni in carica della Premier League, di fatto, per la Juventus di Thiago Motta bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, anche il Liverpool su Beukema del Bologna: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘teamtalk.com’, infatti, il Liverpool di Slot ha messo gli occhi su un obiettivo di Cristiano Giuntoli, ovvero Sam Beukema del Bologna. Quest’ultimo, però, non avrebbe la minima intenzione di cedere il calciatore olandese già nel prossimo mercato di gennaio.

Joey Saputo, inoltre, vorrebbe almeno 25 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l’ex giocatore di Thiago Motta. Questi ultimi aggiornamenti di calciomercato, dunque, non portano con loro delle buone notizie per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, vista la lunghissima assenza di Bremer, sta cercando un nuovo difensore, ma l’inserimento del Liverpool per Beukema e le richieste del Bologna potrebbero portare Giuntoli a cambiare obiettivo.