Dalla Juve alla Roma, doppio via libera e gran ritorno

Dalla Juventus alla Roma, doppio via libera e gran ritorno per il bomber in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma, reduce da un periodo di difficoltà culminato in prestazioni altalenanti e polemiche interne, sembra aver ritrovato un minimo di serenità con la vittoria per 3-1 contro il Lecce. L’arrivo di Claudio Ranieri, richiamato in panchina per garantire stabilità, ha restituito ordine tattico e compattezza a una squadra che troppo spesso è sembrata priva di idee e carattere.

Ranieri, con il suo pragmatismo e la capacità di gestire situazioni complesse, ha subito ridato fiducia al gruppo, ma il cammino per rilanciare la Roma resta in salita. Gli infortuni di alcuni giocatori chiave e una rosa priva di alternative valide in alcuni reparti obbligano la dirigenza a pianificare con attenzione il calciomercato invernale.

Vice-Dovbyk, da Beto a Raspadori: la Juventus dice ‘no’

Uno dei nodi centrali riguarda l’attacco. Con Dovbyk ormai titolare indiscusso, il club è alla ricerca di un vice che possa garantire qualità e affidabilità nei momenti di turnover. Tra i nomi più caldi spicca quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, pareva poter essere un obiettivo concreto per i giallorossi. La situazione di Raspadori alla corte di Conte, infatti, è in evoluzione, con accostamenti anche alla Juventus ma anche una situazione in piena evoluzione che potrebbe risentire anche dell’infortunio di Kvaratskhelia.

Parallelamente, la società monitora altri profili, incluso un possibile colpo a parametro zero per puntellare ulteriormente il reparto offensivo. Tra le alternative, emergono nomi di giovani promesse e giocatori esperti che potrebbero accettare un ruolo di secondo piano ma comunque strategico.

Tra i vari nomi per l’alter ego al centravanti ucraino era emerso anche quello di Beto, attaccante ex Udinese, anch’egli finito nel mirino della stessa Juventus. Sul suo conto, però, stando a quanto raccontato a Juventibus, arrivano aggiornamenti dal sapore di potenziale via libera per la Roma. In casa bianconera, infatti, sembrerebbero aver deciso di valutare altri nomi e scenari per assicurare a Thiago Motta degne alternative a Dusan Vlahovic. Né Raspadori, né Beto, dunque, risultano nel mirino attuale della Juventus.