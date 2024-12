Dalla Juve alla Roma: ribaltone dopo l’infortunio

Ecco le ultime in merito ad un affare che vede coinvolte la Juventus di Cristiano Giuntoli e la Roma di Florent Ghisolfi

Dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla libertà di schierare Paulo Dybala quando e quanto egli ritenga opportuno, a prescindere da clausole di rinnovo e cavilli burocratici vari, Claudio Ranieri ci ha tenuto a ricevere ulteriori certezze relative al calciomercato invernale, durante cui l’As Roma e più in particolare Florent Ghisolfi dovranno rimboccarsi le maniche per sopperire a quelle plateali mancanze evidenziatosi nel corso della prima parte di campionato.

Le responsabilità del tragico piazzamento in classifica della Roma sono certamente da imputare in gran parte alla scellerata e confusa gestione tecnico-tattica compiuta, ma è indubbio come l’assenza di un vice Dovbyk e di un titolare che potesse panchinare Zaki Celik abbia influito sul ventaglio di soluzioni a disposizione dei vari allenatori transitati sulla panchina giallorossa nel giro di una manciata di settimane.

Il tema del centravanti di riserva – o che possa rilevarsi una soluzione tecnico-tattica alternativa – non sembra interessare soltanto la Roma di Ghisolfi, come i vari nomi segnati sul taccuino di Cristiano Giuntoli testimoniano con chiarezza. Thiago Motta, proprio come Ranieri con Dovbyk, desidera avere a disposizione una valida alternativa a Dusan Vlahovic, il che ha portato Roma e Juventus a posare gli occhi sui medesimi profili.

Kvara out, UFFICIALE: Raspadori torna prezioso per Conte

Uno dei calciatori più invitanti per incrementare le opzioni offensive di Roma e Juventus è senza dubbio Giacomo Raspadori, le cui qualità non stanno trovando terreno fertile nella fortezza partenopea di Antonio Conte.

Dotato di una versatilità fuori dal comune – per via della convivenza di esplosività, dinamismo, tecnica e senso del gol, Raspadori diviene un vero e proprio jolly offensivo, in grado di ricoprire con efficacia i ruoli di ala, trequartista e centravanti atipico – il talento classe 2000 nel corso degli ultimi giorni sembrava destinato a slautare la Campania prematuramente.

I recenti aggiornamenti relativi alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, tuttavia, potrebbero spingere i vertici partenopei a posticipare la partenza di Raspadori, il quale potrebbe risultare un tappa buchi di lusso nel corso delle prossime settimane. Per il fuoriclasse georgiano si tratta di una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale, rimediato in un contrasto durante il match con la Lazio.