Firma UFFICIALE prima della Roma: la durata del contratto

Accordo e firma ufficiale prima della Roma. Il club che la prossima settimana affronterà i giallorossi hanno fatto una scelta

Era nell’aria e adesso è anche arrivata la firma sul contratto. La panchina, saltata prima del match contro la Roma, ha un nuovo padrone e la prossima settimana si siederò su quella dell’Olimpico per affrontare i giallorossi.

La Sampdoria ha un nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Sottil, arrivato nelle ore successive alla pesante sconfitta contro il Sassuolo in campionato, la società ligure che la prossima settimana in Coppa Italia renderà visita alla Roma, ha deciso di affidarsi ad un tecnico esperto che, secondo le ultime indiscrezioni, ha messo nero su bianco fino al termine di questa stagione.

Leonardo Semplici sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Accordo fino a fine stagione raggiunto tra le due parti dopo l’incontro positivo. Semplici ha già messo nero su bianco e quindi sarà alla guida della nuova squadra sin dalla prossima giornata di campionato.

Tutto fatto, quindi. Ad un certo punto si è pure parlato di un ritorno di Pirlo, ancora sotto contratto con i blucerchiati dopo l’allontanamento in questa stagione, ma anche di un possibile approdo di Foti, ex Roma, secondo di Mourinho. Alla fine la scelta è ricaduta, come detto, su un allenatore esperto che conosce molto bene il campionato cadetto e che ha un compito sicuramente gravoso con una squadra, però, che ha in rosa dei calciatori che in B hanno sempre fatto la differenza nel corso delle ultime stagioni. La Samp però è partita male e il rischio è quello di chiudere un’altra stagione senza il raggiungimento degli obiettivi.