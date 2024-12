Lascia la Roma per la Champions: addio dopo sei mesi

La Roma giocherà giovedì allo Stadio Olimpico in Europa League contro i portoghesi del Braga, ma prima bisogna registrare un possibile addio.

La Roma di Claudio Ranieri ha battuto sabato scorso allo Stadio Olimpico il Lecce di Marco Giampaolo con un netto 4-1. Con questo successo, visto anche il pari del Como a Venezia, il team capitolino ha aumentato di un punto il proprio vantaggio sul terzultimo posto che, infatti, ora dista quattro punti.

La situazione in classifica, dunque, è sì ancora deficitaria, ma il successo contro il Lecce ha portato in casa Roma molta più serenità. Gli uomini di Claudio Ranieri, quindi, sono ora chiamati a trovare continuità giovedì prossimo in Europa League allo Stadio Olimpico contro i portoghesi del Braga.

Dopo questa gara, tra l’altro, la Roma ha di fronte a sé un altro match fondamentale per il prosieguo della sua stagione, ovvero quello di domenica prossima proprio contro il Como di Cesc Fabregas. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare un possibile addio in sede di calciomercato.

Roma, quattro squadre francesi su Le Fée: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘foot.01.com’, infatti, Enzo Le Fée potrebbe già lasciare la Roma. Dopo sei mesi dal suo arrivo, dunque, il centrocampista potrebbe già salutare i colori giallorossi. L’ex Rennes, visto il poco spazio che sta trovando poco spazio nel team agli ordini di Claudio Ranieri, è finito nel mirino di diverse squadre francesi: Monaco, Lille, Nizza e Brest. Mentre PSG e Lione non sono ipotesi percorribili.

Tre queste squadre, tra l’altro, stanno giocando in Champions League, mentre il Nizza sta disputando la seconda competizione europea per club: l’Europa League. Dopo i 23 milioni di euro spesi la scorsa estate, dunque, la Roma potrebbe cedere Enzo Le Fée nella prossima sessione invernale di calciomercato. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro del calciatore francese.