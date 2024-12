Ricorso UFFICIALE al Tar: ha vinto la Juventus

Ricorso UFFICIALE al Tar. Ancora una volta, l’ennesima, Juventus e Napoli si sono affrontate, ma questa volta non sul terreno di gioco.

Un’altra rivalità che affonda nella notte dei tempi. Non molto originale dal momento che ‘odiare la Juventus’ è conseguenziale quando non si tifa per la Vecchia Signora.

‘Napoli contro Juventus’ si arricchisce ogni anno di nuove situazioni che acuiscono i già tesi rapporti tra le parti. Si pensi soltanto all’addio di Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli ed oggi direttore tecnico della Juventus. E come non citare l’arrivo di un bianconero D.O.C. come Antonio Conte sulla panchina del club di Aurelio De Laurentiis. Tra Napoli e Juventus sembra che la voglia di sfidarsi non diminuisca mai, così come non finiscono mai i motivi per affrontarsi a singolar tenzone.

Ricorso UFFICIALE al Tar. Sconfitto Conte

Una nuova sfida tra Juventus e Napoli. E questa volta hanno vinto i bianconeri.

Il Tar del Lazio ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso attuato dall‘Associazione Club Napoli Maradona e dal Codacons. Il Tar infatti ha ritenuto fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Juventus che attengono al “difetto di condizioni dell’azione in capo alle associazioni ricorrenti“, rilevando che “l’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons pretendono di agire in sostituzione della SSC Napoli Spa per far conseguire a quest’ultima Società lo scudetto 2018/2019, con il quale si chiedeva la revoca della scudetto conquistato dalla Juventus nella stagione 2018-2019″. Un’altra sentenza con una vincitrice, la Juventus ed uno sconfitto, il Napoli. Altra benzina sul fuoco sacro della rivalità.