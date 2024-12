Roma-Braga, doppia assenza UFFICIALE: oggi uno ha saltato l’allenamento, l’altro in gruppo solo in parte

Due giorni al Braga, nella sesta giornata dell’Europa League. Due giorni a un match assai importante che, indubbiamente, potrebbe anche decisiva per il cammino europeo dei giallorossi.

Domani consueta rifinitura con i primi quindici minuti aperti alla stampa e poi conferenza di Claudio Ranieri, quindi si capirà di più in merito alle scelte che il tecnico farà. Ma anche oggi, ovviamente, la Roma si è allenata a Trigoria e dall’infermeria non arrivano buone notizie.

Roma-Braga: le ultime da Trigoria

Non si è infatti allenato con il resto dei compagni Cristante: difficile, anzi oseremmo dire impossibile, vedere quindi il centrocampista tra i convocati. Anche perché in mezzo al campo, e speriamo possa essere per il resto della stagione in questo modo, Ranieri ha per il momento alcune possibilità di scelta assai importanti, soprattutto dopo aver ridato fiducia a Paredes – uno dei migliori nell’ultimo periodo – che con Juric era praticamente uscito dai radar e che sembrava anche essere pronto all’addio nel mese di gennaio.

Tutto è cambiato con l’avvento di Sir Claudio sulla panchina. Detto di Cristante, quindi, dopo il problema all’adduttore che lo ha costretto a lasciare il campo sabato sera contro il Lecce, ha svolto una parte della seduta con il resto dei compagni Celik. Anche in questo caso, comunque, si andrà con i piedi di piombo. Almeno fino a gennaio Celik è l’unico vero esterno destro difensivo pronto all’uso. Non è escluso, quindi, arrivati a questo punto, che giovedì sera Ranieri non decida di passare a quattro dietro e magari dirottare Mancini sulla corsia. Complicato, quindi ci potrebbe anche essere spazio per Saelemeakers a destra e riproponendo Pellegrini alle spalle dell’unica punta. Soluzioni che dovranno essere trovate, comunque, nello spazio di poco tempo.