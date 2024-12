Roma, doppia assenza UFFICIALE: saltano la Coppa

Roma, doppia assenza UFFICIALE: saltano la partita di Coppa. Non sono state nemmeno convocate per il match di domani sera

Domani sera la Roma Femminile di Alessandro Spugna (contro il Wolfsburg, ore 18:45 con diretta su Dazn) si gioca la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea.

Con una vittoria le giallorosse staccherebbero il pass con una giornata d’anticipo. Un pareggio, invece, permetterebbe di guardare all’ultima giornata con un certo ottimismo: basterebbe vincere contro il Galatasaray (affermazione molto, ma molto alla portata al Tre Fontane) e sperare che il Lione non perda appunto contro le tedesche. E diciamo che anche in questo caso è una cosa possibile. Quindi due risultati su tre a disposizione, ma all’appuntamento la Roma ci arriva con i cerotti visto che, nella lista delle convocate, ci sono due assenze pesantissime.

Roma, è UFFICIALE: fuori Viens e Haavi

Non fanno parte della spedizione né Viens né Haavi: la prima ha ancora un problema muscolare; la seconda, invece, ha rimediato un profondo taglio alla coscia nel match contro il Como in campionato e ha dato forfait. C’è un recupero, quello di Pilgrim, ma la svizzera non ha minuti nelle gambe e al massimo potrebbe essere la carta della disperazione nel finale. Spugna, ovviamente, dal proprio canto, spera di non doverla utilizzare.

Formazione, infine, praticamente fatta per il tecnico: sarà 4-4-1-1, sistema di gioco che spesso vediamo in queste situazioni nelle quali la Roma deve cercare di difendersi più che attaccare: davanti a Ceasar spazio a Thogersen, Minami, Linari e Di Guglielmo. Glionna a destra, Greggi a sinistra, Kumagai e Troelsgaard in mezzo. Davanti Giacinti e alle sue spalle Giugliano. Alle 18:45 ci sarà la conferenza stampa del tecnico, insieme a lui parlerà Di Guglielmo.