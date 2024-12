Vlahovic lascia subito la Juve: 70 milioni in Premier e nuovo bomber

Vlahovic lascia subito la Juve. Il mercato si avvicina e si ritorna a parlare con insistenza del futuro dell’attaccante serbo dei bianconeri.

La situazione non è ancora grave, ma seria e pertanto occorre monitorarla giorno dopo giorno. La Juventus del nuovo corso targato Cristiano Giuntoli – Thiago Motta aveva iniziato entusiasmando, salvo poi sgonfiarsi sempre più.

Se si parla di Juventus e delle cose che non vanno in questo lungo periodo le due voci principali sono rappresentate dagli infortuni e da Dusan Vlahovic. Non sembra proprio che via sia una via d’uscita. Nel bene, ma più spesso nel male, è il centravanti serbo il parafulmine, l’obiettivo primo di critica e tifosi. Pertanto, quasi per naturale conseguenza, appare sempre il classe 2000 il profilo ideale, con le valigie già pronte, per salutare la Continassa e finanziare i nuovi acquisti della Juventus.

Vlahovic lascia subito la Juve. Arriva Zirkzee

Il mercato di gennaio è dietro l’angolo e come oramai d’abitudine il mercato della società bianconera ruota attorno a Dusan Vlahovic. E il dilemma è sempre lo stesso: resta alla Juventus o parte, e nel caso per dove?

La risposta l’ha provata a dare teamtalk.com. L’Arsenal di Mikel Arteta punta alla Premier League nonostante la forza del Liverpool di Arne Slot. E proprio per contrastare il dominio dei Reds i Gunners intendono acquisire un grande attaccante già durante la sessione invernale di gennaio. Per i londinesi il profilò perfetto sarebbe il centravanti del Newcastle United Alexander Isak. Il suo costo è di circa 140 milioni di euro, esattamente il doppio di quanto richiesto dalla Juventus per Dusan Vlahovic. Ecco quindi che la scelta del serbo appare la più naturale e, soprattutto, la più economica.

Il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli aspetta e…spera.