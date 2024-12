Calciomercato Roma, nuova firma a gennaio: manca solo l’annuncio

Calciomercato Roma, nuova firma a gennaio: manca solamente l’annuncio ufficiale. La fumata bianca è a un passo

I colloqui ci sono stati. Ma ancora alla fumata bianca non si è arrivati. Ma è solamente questione di tempo, e di problemi non ce ne saranno. Parliamo così perché c’è la certezza che il suo futuro sarà ancora dentro la Roma. Quindi non servono i condizionali in questo caso.

Ha stregato tutti gli allenatori che sono passati da Trigoria. A partire da Mourinho, continuando con De Rossi e Juric, e finendo adesso con Ranieri. Allenatori che hanno delle idee di gioco diverse, ma tutti uniti in un unico pensiero: Pisilli è un elemento che dentro questa Roma ci può stare adesso e ci può stare, e ci starà, anche nel futuro. Negli ultimi giorni, anche per via dell’ultimo gol segnato contro il Lecce, il secondo in campionato il primo sotto la Sud, si è parlato del rinnovo di contratto. Non tanto per la durata, tanto per lo stipendio del giocatore che è quello che, ad esempio, spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, capitan Pellegrini prende in una settimana. Pisilli invece guadagna 70mila euro all’anno.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Pisilli

Evidente che tutte le parti abbiano intenzione di chiudere la questione presti. E se prima abbiamo scritto che i primi abboccamenti ci sono stati, sempre secondo il giornale adesso si pensa a quando chiudere la faccenda: niente fretta, non ne serve, ma nei primi giorni del 2025, si legge, Bove dovrebbe mettere nero su bianco sul nuovo contratto con sostanziale adeguamento economico. La fumata bianca, quindi, è in arrivo.

Delle sue qualità se n’è accorto anche Luciano Spalletti che nell’ultimo giro delle convocazioni lo ha portato in nazionale: Pisilli è stato l’unico giallorosso chiamato dall’ex allenatore proprio dei capitolini, un segnale assai importante e un attestato di stima non indifferente. Insomma. solo questione di tempo. Ormai poco, inoltre.