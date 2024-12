Il pupillo di Motta al posto di Vlahovic: uragano Juve

La Juve sta per scendere in campo, ma prima bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.

La Juventus non sta vivendo un gran bel momento, visto che ha pareggiato le sue ultime partite disputate tra campionato e Champions League. Proprio a seguito di questi pareggi, di fatto, la squadra di Thiago Motta ha visto aumentare il proprio svantaggio dal primato in classifica.

L’Atalanta, nuova capolista dopo il ko del Napoli contro la Lazio, ha infatti ben sette punti di svantaggio dalla Juventus. Quest’ultima, però, è ora attesa da una gara di Champions League che potrebbe dire molto per la sua intera stagione.

Il team bianconero, infatti, tra qualche minuto scenderà in campo per sfidare all’Allianz Stadium per sfidare il Manchester City di Pep Guardiola. Tuttavia, oltre alla gara contro i campioni d’Inghilterra in carica, in casa Juventus bisogna registrare anche un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, anche l’Arsenal su Castro del Bologna: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di’ caughtoffside.com’, infatti, anche l’Arsenal è tra le squadre che stanno seguendo con molta attenzione Santiago Castro del Bologna di Vincenzo Italiano. Oltre ai ‘Gunners’, quindi, sull’argentino bisogna registrare l’interesse di team come Juventus, Inter, Newcastle, Aston Villa ed Everton.

Tra questi, di fatto, quello più accostato nelle ultime settimane a Santiago Castro è stato sicuramente quello della ‘Vecchia Signora’. Tuttavia, questa notizia dell’interesse dell’Arsenal riguarda anche il futuro di Dusan Vlahovic. La squadra di Mikel Arteta, infatti, è sulle tracce del serbo da diverso tempo, ma il possibile approdo dell’argentino nei ‘Gunners’ potrebbe ribaltare tutto. Ricordiamo che il Bologna lascerebbe andare il suo centravanti per non meno di 40 milioni di euro.