Mourinho e Dybala, colpo di scena in Premier League: offerta già recapitata

Mourinho e Dybala, il passato recente ed il presente della Roma. I destini dei due si sono spesso incrociati a livello di mercato. Oggi una volta di più.

Non ha trascorso un”era geologica’ sulla panchina della Roma. Non ha realizzato un ciclo che ha portato nel museo giallorosso trofei in quantità industriale. Per giunta anche il suo addio non è stato dei più sereni. Eppure…

Eppure se si ascoltano i tifosi della Roma, coloro che hanno la Magica impressa nel cuore ed un po’ ovunque, quando parlano di José Mourinho il tono che assumono è quello del massimo rispetto, e del non poco rimpianto. Dopo un’autentica era geologica lo Special One ha riportato un trofeo internazionale nella capitale, sponda giallorossa. Nel momento del suo esonero, gennaio 2024, il popolo romanista si è sentito pugnalato alle spalle, come un suo illustre antenato.

Mourinho e Dybala, mai più insieme

Quando José Mourinho riacquista le prime pagine dei media sportivi non sono pochi i tifosi della Roma che seguono interessati le sue vicende.

Dopo il tempestoso addio dalla capitale, lo Special One si è trasferito in Turchia. Lo ha accolto il Fenerbahce, una delle due grandi nella zone del Bosforo. Purtroppo per José Mourinho l’altra grande di Turchia, il Galatasaray, sta dimostrando di essere più forte e di puntare dritto al titolo. Ma il tecnico ex Roma non molla. Intanto, però fonti turche provano a scandagliare il futuro del tecnico portoghese e lo vedono già lontano dalla Turchia. E’ As Marca a rivelare che: “Il Wolverhampton ha fatto un’offerta di 5 milioni di sterline al Fenerbahce per ingaggiare José Mourinho“. Lo Special One ritorna in Premier League con buona pace di Paulo Dybala che pensava di raggiungerlo proprio al Fenerbahce per ricostituire la coppia capitolina. Una domanda, però, sorge spontanea: José Mourinho, che intende tornare in Premier League, a tal fine sceglie una formazione che è penultima in classifica e rischia seriamente la retrocessione?