Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: l’annuncio di Ranieri

Nuovo allenatore Roma: Claudio Ranieri ha confermato che quella dell’altra sera era solo una battuta. Ecco l’identikit

Pochi mesi da allenatore. Poi sarà a tutti gli effetti un dirigente della Roma. Claudio Ranieri ha ammesso in conferenza stampa che quella dell’altra sera era una battuta, nient’altro: no, sulla panchina della Roma la prossima estate non ci sarà lui. Passerà dietro la scrivania, come sappiamo, com’è deciso. E intanto si pensa anche al futuro.

Durante la conferenza stampa di oggi in vista appunto del match di domani contro il Braga in Europa League (qui tutte le parole del tecnico), a Ranieri sono state poste un paio di domande sulla scelta del nuovo tecnico. Se ci sta lavorando o meno, se c’è un profilo che piace, insomma, si è cercato di capire quali sono e quali potrebbero essere le mosse dei giallorossi per la prossima estate.

Nuovo allenatore Roma, le parole di Ranieri

Ranieri ha confermato che sì, il club, ci sta lavorando: “Mi sto impegnando 50 e 50. Ho dei giocatori meravigliosi che mi lasciano una certa serenità per pensare al futuro. La proprietà, io e il direttore Ghisolfi stiamo pensando a tutto. All’oggi, al mercato, a tutto. La questione allenatore l’abbiamo spolverata, ci stiamo pensando, ma senza entrare nelle specificità, di chi o come. Ci aggiorniamo sul tema e questo è importante”.

Ma che profilo sta cercando la Roma? Italiano, straniero, giovane, esperto. A questa domanda, Ranieri, ha risposto in questo modo: “Stiamo cercando un allenatore bravo. E basta questo. E speriamo di non sbagliarlo” ha concluso sorridendo. Insomma, una Roma che pensa al presente ma com’è giusto che sia dà un occhio anche al futuro. Sperando, come ha detto Ranieri, di non sbagliare l’allenatore.