Roma-Braga, Ranieri: “Cristante assente. Ho recuperato Dovbyk e Celik” | LIVE

Roma-Braga, tra pochi minuti Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa in vista del match di domani sera all’Olimpico. Ecco le sue parole

Secondo appuntamento europeo da quando è sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri. Al debutto, contro il Tottenham, è arrivato un pareggio insperato e acciuffato in pieno recupero grazie alla rete di Hummels. Un primo segnale di quello che è il lavoro che il tecnico sta svolgendo dentro la Roma.

Domani all’Olimpico arriva il Braga, che nella classifica generale dell’Europa League ha un punto di vantaggio sui giallorossi: operazione sorpasso insomma per la Roma. C’è curiosità sulle scelte che farà Ranieri, soprattutto in merito a Pellegrini, fuori da tre partite di fila, come non succedeva da moltissimi anni.

Roma-Braga, la conferenza di Ranieri

Sulle condizioni dei giocatori: “Ho recuperato tutti tranne Cristante, Dovbyk e Celik sono a disposizione. Soulé è il futuro. Dopo un anno meraviglioso è arrivato alla Roma, ma un po’ lo conoscono, è un ragazzo sul quale punto molto. Lo vedo vivo”.

Sulle Coppe: “Ogni partita debba farci riflettere. Dobbiamo fare bene in Coppa, sia in questa che in Coppa Italia. Ma pure in campionato. Il nostro obiettivo è quello di dare il massimo in ogni partita e poi vedremo quello che siamo riusciti a fare alla fine di questa stagione”.