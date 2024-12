Profondo rosso Roma: designazione horror per Como

La Roma ritrova una designazione discutibile per la trasferta di Como, soprattutto per un precedente che riguarda da vicino il periodo di José Mourinho

Domenica alle ore 18 la squadra di Claudio Ranieri dovrà fare molta attenzione ai lombardi e anche al direttore di gara, che nell’ultimo precedente tirò fuori addirittura due cartellini rossi ai danni della Roma.

La Roma è attesa nel week end da una delicatissima trasferta a Como, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Ranieri dovrà cercare di dare continuità alla vittoria casalinga ottenuta contro il Lecce, anche per far respirare finalmente la classifica. Ad arbitrare il match sarà il signor Rapuano. Il direttore di gara della sezione di Rimini sarà assistito da Berti e Bresmes, con Perenzoni che svolgerà i compiti del IV uomo. Serra e Paterna saranno rispettivamente Var e Avar dell’incontro.

Sarà Rapuano a dirigere Como-Roma: precedente disastroso lo scorso anno

Per quanto riguarda i precedenti della Roma con Rapuano in totale sono quattro, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta all’attivo. Esattamente un anno fa l’ultima gara arbitrata con i giallorossi, quel famoso Roma-Fiorentina terminato 1-1, con la doppia espulsione di Zalewski e Lukaku.

Tra l’altro l’intervento di Big Rom era tornato d’attualità nelle scorse settimane, perché per un’entrata simile proprio contro la Roma a Napoli non aveva subito lo stesso trattamento dall’arbitro Massa. Evidentemente ai tempi di Mourinho il regolamento era stato interpretato in modo differente.