Ultimatum e addio al bomber: fiato sospeso Roma, salta tutto così

Calciomercato Roma, la scelta può indirizzare anche le strategie per il reparto offensivo dei giallorossi: così saluta tutti e se ne va

Una delle priorità con le quali la Roma approccia la prossima sessione invernale di calciomercato sarà sicuramente la ricerca di un vice Dovbyk in grado di alternarsi con il gigante ucraino. Una scelta tutt’altro che banale per la quale Ghisolfi vuole muoversi in anticipo, sfruttando quelle occasioni che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro.

Sotto questo punto di vista, occhio a ciò che sta accadendo in casa Everton. Non è un caso, infatti, che i giallorossi stiano guardando con molta attenzione l’evolvere della situazione relativa a Beto. L’ex attaccante dell’Udinese, infatti, non è considerato incedibile dai Toffees che ne valuterebbero la cessione in presenza di un’offerta da circa 15-20 milioni di euro. Cifra considerata eccessiva dalla Roma che, però, assieme a Juventus e Torino continuano a vigilare. Tuttavia, in casa Everton le prossime settimane potrebbero aprire le porte a scenari sostanzialmente clamorosi. Secondo quanto riferito da goodisonnews.com, infatti, a differenza di quanto trapelato nelle scorse settimane, la permanenza di Calvert Lewin è tutt’altro che scontata e potrebbe portare l’attaccante inglese a lasciare i Toffees già nel mercato invernale.

Calciomercato Roma, da Calvert Lewin a Beto: come cambiano le strategie di Ghisolfi

Seguito con interesse anche dalla Juventus, Calvert Lewin aveva calamitato l’interesse di diversi club – in Premier League e non solo – che quindi potrebbero clamorosamente ritornare alla carica. Ricordiamo che l’attaccante inglese è legato all’Everton da un contratto in scadenza nel 2025 che, se non rinnovato, proietterebbe Calvert Lewin immediatamente sul mercato.

Ed è quest’altezza che l’intreccio nel reparto offensivo dei Toffees chiama in causa anche Beto. Difficile, per non dire impossibile, ipotizzare che la compagine di Liverpool entri nell’ordine di idee di smobilitare tutto l’attacco, il che farebbe aumentare le chances di permanenza di Beto almeno nel breve periodo.