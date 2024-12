Un infortunio dopo l’altro: allarme per Milan-Roma

La scelta del tecnico è arrivata all’istante: doppio ingresso in campo forzato, ecco cosa è successo

Il calendario compresso della Roma chiamerà i giallorossi ad un vero e proprio tour de force. Oltre a dover risalire la china in campionato, infatti, Dybala e compagni sono chiamati a fornire risposte importanti anche in Europa League.

Il riferimento alla competizione continentale ci fornisce un assist per allargare il nostro punto di osservazione su una delle prossime avversarie della Roma, il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri, attualmente impegnati nella sfida di Champions League contro la Stella Rossa, sono stati costretti ad operare un doppio cambio, sostituendo prima Loftus Cheek e poi Alvaro Morata. Il centrocampista inglese ha alzato bandiera bianca per un problema ai flessori. Anche l’attaccante spagnolo – al posto del quale è entrato Tammy Abraham – si è accasciato a terra, chiedendo il cambio. Più nello specifico, a fermare Loftus Cheek è stato un risento all’adduttore mentre l’ex attaccante dell’Atletico Madrid è uscito a causa di un risentimento al flessore sinistro.

Ricordiamo che la sfida che vedrà i rossoneri ospitare la Roma a San Siro è in programma il 29 dicembre. A tal proposito, vi forniremo ulteriori ragguagli in merito alle condizioni sia di Loftus Cheek che di Morata per capire quali saranno i tempi di recupero per i due calciatori.