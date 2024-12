Zirkzee è il colpo scudetto: arriva in Serie A con lo scambio

Emergono novità in merito alla sessione di calciomercato invernale, che apre a prospettive a dir poco clamorose per Napoli e Juventus

Dopo quindici giornate la conquista dello scudetto non sembrerebbe più essere un affare a tre (tra Napoli, Juve e Inter), ne tanto meno un’aspirazione esclusiva di quella macchina perfetta che lo scorso anno era l’Inter di Simone Inzaghi.

A sparigliare le carte nerazzurre in tavola sono sopraggiunte prima la Juve e Napoli con delle altisonanti rivoluzioni estive in grado di restituire immediatamente la sensazione di una stagione diversa da quella precedente e successivamente le sorprendenti conferme come la Fiorentina di Palladino, la Lazio di Baroni e, soprattutto, la splendida e oramai consacrata Atalanta di mister Gasperini.

In molti comunque, nonostante in questo momento sia l’Atalanta a dominare la scena e la Vecchia Signora di Thiago Motta si ritrovi ad occupare la sesta piazza in classifica, credono che nel lungo termine ci saranno ugualmente soltanto Napoli, Inter e Juventus a contendersi lo scudetto, il che dona particolare importanza al calciomercato invernale, durante il quale la triade appena citata dovrà tentare di conquistare un vantaggio rispetto alla numerose contendenti. In ottica mercato spicca senza dubbio alcuno il tema centravanti, su cui Napoli e Juventus sembrerebbero avere una serie di questioni in sospeso.

Conte vuole Zirkzee: l’affare Osimhen è vitale

L’ormai rinomata e plateale incompatibilità tecnico-tattica tra Dusan Vlahovic e Thiago Motta – lo stesso serbo ne ha confermato l’esistenza nella tanto dicussa intervista compiuta con la maglia della nazionale – non lascia alcuna scelta a Cristiano Giuntoli: a gennaio occorrerà portare a Vinovo un centravanti di pregio, a meno che Motta non si accontenti di riporre le proprie speranze nel completo recupero di Arkadius Milik (le cui qualità sono indiscusse, ma la cui fragilità non può donare certezze).

Anche Antonio Conte, nonostante la presenza di Romelu Lukaku, ha preteso un rinforzo per gennaio in grado di aprire nuovi scenari tattici, come il ritorno al suo amato 3-5-2. Uno dei profili più accattivanti in tal senso è quello di Joshua Zirkzee, indicato proprio dal tecnico leccese come una priorità per gennaio secondo quanto riportato da Il Mattino.

A rendere tale prospettiva sensibilmente più probabile ecco il cartellino di Victor Osimhen, che potrebbe risultare vitale in uno scambio proficuo con il Manchester United. Il bomber nigeriano può lasciare il Galatasaray già a gennaio, e lo United potrebbe essere uno dei pochi club disposti a sborsare i 12 milioni di ingaggio richiesti. In tal caso la Juventus di Motta si ritroverebbe privata sia del rinforzo invernale (Zirkzee), che del possibile colpo estivo (Osimhen).