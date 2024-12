Addio Pellegrini, bomba Alessio Manieri: destinazione choc in Serie A

Addio Pellegrini. L’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma sta chiudendo, definitivamente, l’avventura in maglia giallorossa del centrocampista romano.

Sono gli effetti collaterali del cambio di guida tecnica. Un nuovo allenatore, con nuove idee e possibili soluzioni ai problemi riscontrati dal suo predecessore.

Claudio Ranieri ha dovuto mettere bene a fuoco la situazione della Roma dal momento che sono stati due i tecnici che lo hanno preceduto. Ivan Juric ha ‘rivisto’ qualcosa della Roma di Daniele De Rossi ed il tecnico romano ha dovuto mettere mani alla formazioni ed agli schieramenti di Juric e De Rossi. Rileggere e rivedere la rosa a disposizione e riordinarla secondo idee precise. I risultati hanno tardato un po’ a venire ma in quanto ad idee chiare non si può accusare di nulla Claudio Ranieri. Idee che, ad esempio, hanno riportato al centro del progetto giallorosso il centrale tedesco, ex Borussia Dortmund, Mats Hummels.

Addio Pellegrini. Saluta la Roma ma resta in Serie A

Chi rientra nel progetto Roma e chi ne esce. Definitivamente. Dopo le ultime esclusioni sembra davvero ai titoli di coda l’avventura in giallorosso di Lorenzo Pellegrini.

Non più una semplice ipotesi ma una concreta possibilità. Soprattutto dopo quanto rivelato da Alessio Manieri, durante “Daje Ale” nel corso della trasmissione Twitch con i giornalisti di Asromalive.it: “Il procuratore di Lorenzo Pellegrini sta trattando con una società italiana, la squadra in questione, per la quale c’è un indizio, sarebbe l’Inter, con Simone Inzaghi che ha sempre apprezzato e stimato il giocatore“. Inter come destinazione probabile di una cessione ormai inevitabile. Come sa bene il procuratore del centrocampista giallorosso che lo sta proponendo a diverse società. In casa Roma si prospetta pertanto una probabile cessione ma anche un possibile acquisto. Il nome lo ha fatto ancora Alessio Manieri che ha parlato del concreto interessamento della Roma per Mathis Rayan Cherki, classe 2003, attaccante francese dell’Olympique Lione. Prospetto inseguito da diverse ‘grandi’ d’Europa, dal PSG al Borussia Dortmund.