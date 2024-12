Affare da 50 milioni, scambio galeotto: colpo di scena Juventus

Dall’Inghilterra arrivano nuovi importanti aggiornamenti che tirano in ballo anche la Juventus. I bianconeri fanno saltare il banco così

Dopo aver archiviato il dolce confronto di Champions League contro il Manchester City, la Juventus continua ad osservare con molta attenzione l’evolvere di quegli affari nei quali la ‘Vecchia Signora’ potrebbe fare la voce grossa. Intenzionata a rimodulare un organico privato di alcuni interpreti importanti causa infortuni, Cristiano Giuntoli sta sondando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Almeno nel breve periodo, eccezion fatta per la situazione attacco, le priorità dell’area tecnica della Juventus sono inevitabilmente proiettate a puntellare la difesa. A tal proposito, non sono poche le piste battute con attenzione da Giuntoli che, però, è chiamato agli straordinari. A meno di cessioni improvvise – la situazione Fagioli resta da monitorare con attenzione – ‘Madama’ sarebbe intenzionata a suggellare operazioni che non prevedano un esborso cash immediato e possano essere archiviate in prestito. Formula – quest’ultima – alla quale avrebbe aperto anche il Benfica sul fronte Antonio Silva. Stando a quanto riferito da Team Talk, infatti, nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un incontro il presidente delle Aquile – Rui Costa – e l’entourage del difensore. Il summit sarà utile a fare il punto della situazione, stabilendo con largo anticipo le prossime mosse.

Calciomercato Juventus, pressing per Antonio Silva: incontro decisivo con il Benfica

Rispetto a quanto lasciato trapelare nelle scorse settimane, il club lusitano sarebbe ora propenso a lasciar partire Antonio Silva impostandone la cessione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di euro. Oltre alla Juventus, sulle tracce del classe ‘2003 ci sarebbero anche il Newcastle e l’Aston Villa, pronte a sfidarsi per il suo acquisto.

Dal canto suo, però, il club bianconero potrebbe ‘giocarsi’ una carta tutt’altro che banale, inserendo nella trattativa Arthur, mai preso in considerazione per far parte del progetto tecnico di Thiago Motta. Una traccia – quest’ultima – tutt’altro che banale, che potrebbe essere approfondita nel corso delle prossime settimane. Come detto, però, l’incontro in programma con i piani alti del Benfica rappresenterà un autentico punto di non ritorno: la Juventus osserva, sorniona. Staremo a vedere cosa succederà.